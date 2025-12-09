전북도, 3개 농생명 산업지구 추가 지정

전북도가 미래 농생명 산업 성장 거점을 확대하기 위해 익산·장수·순창 3개 지역을 농생명 산업지구로 추가로 지정해 전북형 첨단 농생명 생태계 구축에 본격 나섰다.

전북도는 농생명산업지구위원회를 통해 익산 동물의약품 산업지구와 장수 저탄소한우 산업지구, 순창 미생물농생명 산업지구 등 3곳을 신규 지정했다고 9일 밝혔다. 이번 지정은 실행 계획 검토와 전략환경영향평가 등 사전 절차와 사업 타당성·실행 가능성·지역발전 기여도 등을 종합 평가해 확정됐다.

이에 따라 올해 상반기 지정된 남원 에코(ECO) 스마트팜 산업지구, 진안 홍삼한방 산업지구, 고창 사시사철 김치특화 산업지구를 포함해 총 6개 농생명 산업지구가 구축됐다.

농생명산업지구는 전북특별법을 기반으로 농생명 자원의 생산·가공·유통·연구개발을 한데 묶어 산업 전후방 연계를 강화하는 전북형 산업 클러스터다. 도는 지구별 특화 전략을 통해 기존 농업 기반을 첨단 산업으로 전환하고, 지역경제 활력을 높이는 것이 목표다.

익산 동물의약품 산업지구(25.6㏊)는 동물용 의약품의 연구 개발부터 임상시험, 시제품 생산, 효능·안전성 평가까지 전 과정을 아우르는 산업 클러스터로 조성된다. 인수공통전염병연구소 등과 연계해 연구 기반을 확충하고, 벤처타운을 조성해 창업 기업과 기업 부설 연구소 유치도 병행한다.

장수 저탄소한우 산업지구(90.6㏊)는 장수 한우 자원을 기반으로 저탄소 종축·사료 기술 개발부터 사양관리, 도축·가공시설 첨단화까지 연계한 저탄소 축산 공급 사슬을 구축한다. 지역 단위로 저탄소 축산 산업화를 추진하는 전국 첫 사례로, 이티바이오텍·멜리엔스 등 민간 기업도 참여해 종모우센터 설립과 인증 관리 기술 기반을 강화한다.

순창 미생물 농생명산업지구(93㏊)는 지역 특화 미생물 자원과 발효 기술을 활용한 글로벌 미생물 융복합 지구로 추진된다. 공공임대 지식산업센터와 산업용 미생물 공급망, 그린바이오 실증시설을 구축하고, 고추장 마을을 중심으로 ‘K-발효 관광 명소화’ 사업도 연계해 산업·관광 융합 모델을 만든다.

전북도는 3개 지구 추가 지정으로 농생명 산업 첨단화와 기업 참여 확대 효과가 커질 것으로 기대하며, 앞으로 지구별 기반 시설 확충과 핵심 기술개발 지원, 기업 협력체계 강화를 통해 실질적 성과 창출에 속도를 낼 계획이다.

김종훈 전북도 경제부지사는 “올해 6개 농생명 산업지구 지정으로 전북 농생명 산업의 성장 기반이 크게 강화됐다”며 “전략사업을 신속하게 추진해 기업과 연구 기관 참여를 확대하고, 도민이 체감할 성과로 연결되도록 할 것”이라고 말했다.

