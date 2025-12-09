[포토] 동아오츠카, 프리미엄 밀크티 '데자와' 분말 스틱 출시

동아오츠카 직원들이 9일 서울 동대문구 천호대로 동아오츠카 서울사무소에서 프리미엄 밀크티 '데자와' 분말스틱을 소개하고 있다. 오리지널 밀크티 브랜드인 '데자와'가 캔과 페트에 이어 언제 어디서나 즐기는 분말스틱 형태로 새롭게 출시했다. '데자와'는 TEA(티)와 JAVA(자바)의 합성어로, 인도네시아 자바섬에서 채취한 어린 찻잎으로 만든 홍차 추출 밀크티다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
입력 : 2025-12-09 16:57:42 수정 : 2025-12-09 16:57:41
허정호 선임기자 hoya@segye.com
동아오츠카 직원들이 9일 서울 동대문구 천호대로 동아오츠카 서울사무소에서 프리미엄 밀크티 '데자와' 분말스틱을 소개하고 있다. 오리지널 밀크티 브랜드인 '데자와'가 캔과 페트에 이어 언제 어디서나 즐기는 분말스틱 형태로 새롭게 출시했다. '데자와'는 TEA(티)와 JAVA(자바)의 합성어로, 인도네시아 자바섬에서 채취한 어린 찻잎으로 만든 홍차 추출 밀크티다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지