새해 한국 팬 찾는 슈퍼스타 가수들

내년에도 슈퍼 스타급 해외 가수들이 줄줄이 한국을 찾는다.

9일 대중음악계에 따르면 스타 프로듀서 라이언 테더의 밴드 원리퍼블릭(사진)이 내년 2월23일 서울 잠실실내체육관에서 내한공연을 개최한다. 지난 1월 이후 1년여 만이다.



원리퍼블릭은 2007년 앨범 ‘드리밍 아웃 라우드(Dreaming Out Loud)’로 데뷔한 팝 록 밴드다. 2013년 발표한 히트곡 ‘카운팅 스타스(Counting Stars)’는 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 최고 2위를 기록하며 사랑받았다. 2022년에는 영화 ‘탑건: 매버릭’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘아이 에인트 워리드(I Ain’t Worried)’를 발표해 30억회 넘는 스트리밍을 기록했다.



밴드의 프런트맨 라이언 테더는 비욘세, 에드 시런 등의 앨범을 만든 유명 프로듀서이기도 하다. 특히 아델의 ‘21’과 ‘25’, 테일러 스위프트의 ‘1989’ 앨범 제작에 참여해 그래미 시상식에서 ‘올해의 앨범’상을 세 차례 차지했다. 테더는 그룹 블랙핑크 리사의 ‘록스타(ROCKSTAR)’, 방탄소년단(BTS) 지민의 ‘비 마인(Be Mine)’, 투모로우바이투게더 ‘백 포 모어(Back for More)’ 등 K팝 가수들과도 여러 차례 작업을 했다.



일렉트로닉 뮤직의 선구자로 통하는 독일 일렉트로 팝 밴드 크라프트베르크도 내년 5월4일 서울 명화라이브홀에서 공연을 진행한다. 7년 만의 한국방문이다. 1970년 랄프 휘터와 플로리안 슈나이더가 결성한 멀티미디어 프로젝트 팀인 크라프트베르크는 일렉트로닉 뮤직이라는 장르를 대중적으로 널리 알린 뮤지션으로 평가받는다. 컴퓨터 기술을 활용한 전례에 없던 사운드와 미래지향적인 비전은 전 세계적인 찬사를 받았다. 합성 보컬, 컴퓨터화된 리듬, 전자 악기를 혁신적으로 활용한 이들의 작품은 신스팝, 힙합, 포스트펑크, 테크노, 하우스 뮤직, 앰비언트, 클럽 뮤직을 포함한 현대 음악의 다양한 장르와 수많은 아티스트에게 지대한 영향을 끼쳤다. 일렉트로닉 뮤직과 컴퓨터 애니메이션, 퍼포먼스 아트를 결합한 크라프트베르크 콘서트는 현대 문명을 반영하는 종합예술작품(Gesamtkunstwerk)으로 평가된다.



그룹 뉴진스의 하니가 부르면서 한국에서 이름을 알린 일본 원조 국민 아이돌 마쓰다 세이코도 내년 2월22일 인천 인스파이어 아레나에서 ‘인스파이어 콘서트 시리즈 #7: 마츠다 세이코 45주년 기념 콘서트 투어 ? 싱!싱!싱! 인 코리아’로 한국 팬들을 만난다. 데뷔 46년 만에 첫 내한공연한다.

