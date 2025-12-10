대체 공휴일에 가족 관광 급증…인구감소지 5월 생활인구 ‘쑥’

올해 5월 인구감소지역 생활인구가 지난해 통계 집계 이래 두 번째로 많았던 것으로 나타났다. 대체 공휴일 등 연휴 영향으로 분석된 가운데 관광 활성화에 따른 경기 가평과 부산 동구, 전북 고창 등의 증가세가 두드러졌다.

행정안전부와 국가데이터처는 9일 이 같은 내용의 ‘2025년 2분기 인구감소지역 생활인구 산정 결과’를 공표했다. 생활인구란 지역에 거주하는 ‘등록 인구’에 단기 숙박, 통근·통학 등으로 체류하며 지역 경제에 활력을 주는 ‘체류 인구’까지 포함하는 개념이다.

89개 시·군·구인 인구감소지역의 생활인구는 4월 2523만7000명, 6월 2720만6000명이었으나 5월엔 3136만9000명으로 1년 전보다 115만5000명 늘었다. 역대 최고치인 지난해 8월(3361만8000명)에 이어 많은 수치다. 체류 인구가 2651만명으로, 등록 인구(485만9000명)의 5.5배를 차지했다. 행안부는 5월 대체 공휴일 등 연휴로 가족 단위 단기 체류가 증가한 데 따른 것으로 분석했다. 실제로 등록 인구 대비 체류 인구의 카드 사용액 비중은 38.9%에 달했다.

올 2분기 중 생활인구가 가장 많았던 5월을 기준으로 보면 가평의 증가세가 가팔랐다. 지난해 5월보다 약 8만3000명 늘었다. 이어 부산 동구(7만5000명), 고창(7만명), 충남 공주(6만6000명), 태안(6만3000명) 등 순이다.

대부분 관광 활성화 전략이 주효했다. 부산시는 지난 10월 외국인 관광객이 사상 첫 300만명을 돌파했는데, 관광객들이 주로 동구에 위치한 부산역을 이용해 동구의 생활인구가 급증한 것으로 파악된다. 동구 관계자는 “숙박 비용이 해운대구보다 상대적으로 저렴하다 보니, 부산역 주변 오피스텔 등에 단기간 거주하는 외지인들이 많아졌다”고 전했다.

고창군은 관광 활성화와 지역 콘텐츠 재편 효과로 풀이된다. 군은 유네스코 세계유산도시란 자산을 연계한 관광 콘텐츠를 체계적으로 구성해 방문객 만족도를 높였다고 설명했다.

공주시는 생활인구 증가 요인으로 근거리 대도시 접근성을 활용한 교통·관광·문화 복합형 체류 콘텐츠 활성화를 꼽았다. 시는 대전·세종·천안 등과 비교적 가까운 지리적 이점이 있다.

태안군은 올해 ‘태안 방문의 해’와 맞물린 사계절 체류형 관광지 전략이 결합한 결과로 분석된다. 군은 생활인구 유입을 위해 여름 해수욕장에 의존하지 않고 반려동물 해변 운동회 등 사계절 행사를 집중 배치하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지