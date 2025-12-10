“겨울엔 블랙이 진리?”…올겨울 ‘컬러 패딩’ 뜬다는데 [트랜드]

올겨울 패션 트렌드로 ‘컬러 패딩’이 뜨고 있다. 무채색 아우터 인기가 견고한 수요 속에서도 핑크·스카이블루·베이지 등 과감한 색감과 독특한 소재의 패딩을 찾는 이들이 늘고 있다. 패딩이 단순한 보온 의류가 아닌 ‘나만의 스타일을 표현하는 필수품’으로 활용되면서 개성과 취향을 드러내려는 소비자들의 심리가 반영된 결과로 풀이된다.

(왼쪽부터)레드벨벳 슬기, 아이들 미연, 에스파 윈터. 인스타그램 갈무리

10일 크림에 따르면, 2030 젊은 소비자를 중심으로 소비 트렌드가 ‘개성 표현’ 중심으로 이동하면서 과감한 색감과 독특한 소재의 패딩의 거래량이 급증하고 있다. 과거 실용성을 중시하던 소비 패턴을 벗어나 “나만의 스타일을 더하는 옷”으로 진화하고 있는 것이다.

‘컬러 포인트 패딩’ 트렌드의 대표 사례는 레드벨벳 슬기가 착용한 썬러브 ‘플라이 라이트 다운 자켓 핑크’다. 스타일리시한 멋을 더하면서도 데일리 룩으로도 착용 가능한 핑크색으로 정가의 170% 수준에서 거래가 체결되는 등 높은 프리미엄 가격이 형성됐다. 이 외에도 에스파 카리나, 윈터, 아이브 장원영, 아이들 미연 등 아이돌 스타들도 일상에서 컬러 패딩을 즐기는 모습을 소셜미디어(SNS)에 공개해 올겨울 ‘패션 아이템’으로 주목받고 있다.

선명한 컬러가 부담스러운 소비자층의 경우 ‘빈티지 톤 컬러’ 패딩을 선호하는 경향이 강한 것으로 나타났다. 산산기어 ‘서픽스’, 노스페이스 ‘벤투스’에 이어 최근에는 ‘C.P. 컴퍼니’까지 인기가 확산되는 흐름이다. C.P 컴퍼니 ‘D.D. 쉘 후드 다운 자켓’은 은은한 회색빛이 도는 물 빠진 컬러감에 특유의 반투명한 내부 안감이 보이는 디자인으로 품절 대란을 이끌며 네이버 검색량 최고치를 경신했고, 크림 저장수 역시 전년 대비 2,734% 폭증했다. 특히 이번 F/W 시즌 한국 한정 아이템 ‘루나 락’ 컬러는 출시 즉시 전 매장에서 품절되며 일별 저장수가 일주일 만에 112배까지 뛰는 기록을 세웠다.

컬러와 텍스처의 변주는 소재와 디테일에서도 나타난다. 팬시클럽 ‘아일렛 퍼 MA-1 블랙’ 블루종 재킷은 입체적인 패딩 소재 위에 밝고 풍성한 퍼 디테일과 눈에 띄는 아일렛 장식을 더해 시각적 강렬함을 선사한 것은 물론, 걸그룹 아일릿 착용에 힘입어 크림 내 급상승 랭킹 상위권에 안착했다.

‘컬러 포인트 패딩’ 트렌드는 아우터를 넘어 발끝까지 확장되고 있다. 일본 패딩 슈즈 브랜드 ‘스부’는 둥근 실루엣, 대담한 도트 패턴, 비비드 컬러, 국내 브랜드와의 다채로운 협업 등을 앞세워 패딩 슈즈 흐름을 이끌고 있다. 전년 동기 대비 브랜드 저장 수가 114% 증가했으며, 추위가 급격히 심해졌던 10월 마지막 주에는 어그를 제치고 급상승 랭킹 1위에 올랐다. 최근에는 블랙핑크 제니, 아이브 레이 등 트렌드세터들의 ‘애착템’으로 떠오르며 자연스럽게 겨울철 포인트 아이템으로 자리매김했다.

크림 관계자는 “크림이 보유한 방대한 거래 데이터를 분석한 결과, 패딩 트렌드가 ‘블랙 눕시’와 같은 기본 아이템에서 자연 친화적 ‘그래놀라 코어’를 거쳐, 이제는 과감한 ‘컬러 포인트’로 진화하고 있음을 확인했다”며 “올겨울 돋보이는 색다른 스타일을 원한다면 컬러와 텍스처가 강조된 제품에 주목해 보기를 바란다”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지