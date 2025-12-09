설명회부터 일대일 상담까지…경북교육청, 정시모집 집중 상담

경북교육청은 2026학년도 대입 정시모집 원서 접수를 앞두고 수험생과 학부모의 성공적인 진학 전략 수립을 지원하기 위해 ‘정시모집 대비 집중 상담 기간’을 운영한다고 9일 밝혔다.

집중 상담은 다음주 15~26일 동안 운영한다. 도내 4개 권역 대입상담실을 통한 대면상담과 전화․화상 상담 등 비대면 상담을 병행해 운영된다.

경북교육청.

상담은 경북진학지원센터 소속 전문 대입지원관과 경북진학지원단 소속 진학 전문 교사가 전담해 수험생 맞춤형 정시 상담으로 제공한다. 상담 예약은 경북진학지원센터 누리집을 통해 상시 가능하며, 수험생과 학부모는 누리집에서 ‘권역별 상담 신청 메뉴’를 통해 희망 시간대와 상담 방식을 선택해 신청할 수 있다.

정시모집 상담을 희망하는 모든 수요자가 원하는 방식과 시간에 맞춰 상담을 받을 수 있도록 지원할 예정이다.

교육청 관계자는 “정시모집에 대한 불안감이나 궁금증을 해소하고 학생 개개인에게 가장 적합한 지원 전략을 세우는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

