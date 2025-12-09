“여자 목소리 흉내까지”… 서동주, 거주지 노린 스토킹 ‘경악’

방송인 겸 미국 변호사 서동주가 여성의 목소리를 흉내 낸 남성이 거주지 접근을 시도하는 등 스토킹 피해를 겪었다고 털어놨다.

지난 8일 서동주가 운영하는 유튜브 채널 ‘서동주의 또.도.동’에는 그가 지역 주민들과 함께 60㎏ 분량의 김장을 담그는 영상이 공개됐다.

김장을 하던 중 한 주민이 “며칠 전에 어떤 여자가 서동주씨 보러 왔다고 연락했다”며 지난 10월 발생한 스토킹 의심 상황을 언급했다.

영상에는 당시 통화 녹취도 함께 공개됐다. 해당 통화에서는 누군가가 여성처럼 들리는 목소리로 “서세원씨 따님 서동주씨가 거기 산다고 들었다”며 정확한 주소를 물었다. 그러자 서동주는 “그분 여자 아니고 남자다. 여자인 척 목소리를 변조한 것”이라고 설명해 주민들을 충격에 빠트렸다.

서동주는 “왜 그러는지는 모르겠다. 진짜 무섭다”고 말하면서도 “그래도 이 동네 분들이 다 나를 알고 지켜봐주니까 든든하다. 모르는 사람이 오면 바로 알려주신다”며 주변의 도움에 감사를 전했다.

그는 앞서 사회관계망서비스(SNS)를 통해 해당 녹취 일부를 공개하며 강경 대응 의사를 밝히기도 했다. 영상 말미에서 서동주는 “부디 프라이버시는 지켜 달라”고 당부했다.

서동주는 고(故) 서세원·서정희 부부의 딸로 미국 변호사 자격을 취득해 활동하고 있다. 지난 6월에는 4세 연하 비연예인과 결혼했다.

