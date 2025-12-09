부산시, ‘시니어 디지털 건강관리’ 시대 개막… 디지털 복지관 3곳 개소

부산시가 디지털 복지관 3곳을 개소하고, 본격적인 어르신(시니어) 디지털 건강관리 시대를 개막한다.

9일 부산시에 따르면 이날 부산 해운대구 어진샘노인종합복지관에서 ‘디지털 복지관 개소식’을 열고, 본격적인 운영에 들어갔다.

박형준 시장(왼쪽 네 번째)이 9일 부산 해운대구 어진샘노인종합복지관에서 ‘디지털 복지관’ 개소식에 참석해 복지관 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

디지털 복지관은 과학기술정보통신부 주관 스마트 빌리지 보급·확산 사업의 하나로, 어르신들의 인지·신체 기능 약화를 예방하고 디지털 기반 건강관리 서비스를 제공하기 위한 건강 정책 중 하나다.

이번에 문을 연 디지털 복지관은 △어진샘노인종합복지관(해운대구) △신장림사랑채노인복지관(사하구) △영도구노인복지관(영도구) 3곳이다. 이들 디지털 복지관은 신체재활 서비스와 인지재활 서비스, 건강측정 서비스, 이용 편의 서비스 등 10종의 어르신(시니어) 맞춤형 디지털 건강관리(헬스케어) 장비 및 서비스를 제공한다.

신체재활 서비스는 상·하체 근력 및 유산소 강화 체력 단련(피트니스) 기기와 스마트 걷기 운동기기, 스마트 자전거, 맞춤형 신체검사·운동 콘텐츠, 보행·댄스 재활 솔루션을 제공하고, 인지재활 서비스는 가상현실(VR) 기반 인지 훈련 및 기억력·집중력 강화 프로그램, 치매 예방 및 인지기능 향상을 위한 스마트 테이블을 제공한다.

건강측정 서비스는 인공 지능(AI) 기반 비접촉 생체 정보 측정기기와 스트레스 검사 및 치매 안심 체크 기기를 제공하고, 이용편의 서비스는 헬스케어 프로그램 예약 및 식권 기능이 탑재된 키오스크(무인 안내기)를 운영한다.

시는 부산지역 11개 노인복지관에 헬스케어 기기 1종씩을 추가로 보급해 지역 전반의 디지털 기반 건강관리 환경을 확충하고, 내년부터 고령자의 삶의 질을 높이기 위해 AI·IoT(사물인터넷)·웨어러블(액세서리 형태 전자기기) 등 첨단기술을 활용한 제품과 서비스를 제공하는 에이지테크 실증거점을 조성한다. 또 지역 밀착형 건강돌봄 플랫폼 보급과 스마트 요양원 및 스마트 경로당 등 에이지테크 기반 고령 친화 디지털 복지 사업을 단계적으로 확대할 계획이다.

박형준 시장은 “디지털 복지관은 어르신들이 디지털 기술을 통해 더 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있도록 돕는 중요한 기반”이라며 “부산시가 선도하는 디지털 기반 노인 복지가 전국적인 모델로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지