“혼자 사는 사람이 이렇게 많아졌습니다”… 1인 가구 첫 800만 돌파

지난해 국내 1인 가구는 804만 가구로 처음 800만을 넘어섰다. 게티이미지뱅크

지난해 국내 1인 가구가 처음으로 800만 가구를 넘어섰다. 전체 가구의 36%를 차지하며 역대 최대 비중을 기록했다. 고령화와 결혼 감소 등 사회 변화가 가속화되면서 1인 가구 확대 추세가 더욱 뚜렷해지고 있다는 분석이다.

국가데이터처(옛 통계청)는 9일 이러한 내용을 담은 ‘2025 통계로 보는 1인 가구’를 발표했다.

지난해 1인 가구는 804만5000 가구로 집계됐다. 2021년 716만6천 가구를 돌파한 뒤 3년 만에 800만 가구대로 진입했다. 전체 가구 대비 비중도 36.1%로 전년보다 0.6%포인트 상승하며 사상 최고치를 기록했다.

연령대별로는 70세 이상이 19.8%로 가장 높았고, 29세 이하(17.8%), 60대(17.6%), 30대(17.4%)가 뒤를 이었다. 고령화 영향으로 70세 이상 비중은 2년 연속 29세 이하를 앞섰다.

남성은 30대(21.8%)에서, 여성은 70세 이상(29.0%)에서 비중이 가장 컸다.

지역별로는 서울이 39.9%로 가장 높았고 대전(39.8%)·강원(39.4%)·충북(39.1%)이 뒤를 이었다.

거주 형태는 단독주택(39.0%) 비중이 가장 컸고 아파트는 35.9%였다. 전체 가구의 아파트 거주 비중(53.9%)과는 다른 양상이다.

주택 소유율은 32.0%로 전체 가구(56.9%) 대비 크게 낮지만, 2016년 이후 매년 상승하며 격차는 완만히 줄어드는 추세다.

1인 가구의 소득·자산 수준은 전체 가구 평균보다 낮았다.

지난해 1인 가구 연간 소득은 3423만원으로 전년 대비 6.2% 증가했지만 전체 가구 소득(7427만원)의 46.1% 수준에 그쳤다. 53.6%는 연 소득 3천만원 미만이었고, 이 중 1000만∼3000만원 미만이 42.9%로 가장 많았다.

올해 1인 가구 자산은 2억2302만원으로 전년보다 5.1% 증가했다. 전체 가구 평균(5억6678만원)의 39.3% 수준이다. 부채는 4019만원으로 전체 가구(9534만원)의 42.2% 수준이었다.

일하는 1인 가구는 510만 가구로 처음 500만 가구를 넘어섰다. 연령별로는 50∼64세가 26.2%로 가장 많았고, 30대(24.4%), 15∼29세(18.6%)가 뒤를 이었다.

1인 가구는 사회적 관계망이 취약하다고 느끼는 비중이 높았다.

몸이 아플 때 도움을 받을 수 있다고 답한 비율은 68.9%, 돈이 필요할 때는 45.6%, 우울할 때는 73.5%로 모두 전체 평균보다 낮았다.

‘평소 자주 또는 가끔 외롭다’는 응답은 48.9%로 전체(38.2%)보다 10%포인트 이상 높았다. 인간관계 만족도는 51.1%로 전체 가구(55.5%)보다 낮았고, 불만족 비중은 7.0%로 2.1%포인트 높았다.

노후생활비를 본인 또는 배우자가 부담한다고 답한 비율은 63.3%로 2년 전보다 7.6%포인트 증가했다. 정부·사회단체 지원을 통한 노후 대비 비중은 24.5%로 전체 인구(10.0%)의 두 배 수준이었다.

기초생활보장 수급 1인 가구는 139만7000 가구로 전년 대비 6.3% 증가했고, 전체 수급 가구 중 1인 가구 비중은 74.2%에 달했다.

