“매일 악몽…정신과 의사만 15명” 톱모델 ‘금수저’ 아들의 고백

미국 출신의 세계적인 모델 신디 크로포드의 아들 프레슬리 거버(26)가 자신의 정신 건강 상태를 공개하며 치료 과정의 어려움을 전했다.

거버는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 영상을 통해 현재 겪고 있는 문제를 직접 설명했다. 그는 매주 ‘Mental Health Monday’라는 이름으로 정신 건강 관련 콘텐츠를 올려왔으며 이번 영상 역시 그 일환이다.

거버는 어린 시절부터 우울 증상을 포함한 정신적 어려움을 겪어왔다고 밝힌 바 있으며, 이번 영상에서도 약물 치료 현황을 구체적으로 언급했다.

세계적인 모델 신디 크로포드(왼쪽)와 아들 프레슬리 거버. 신디 크로포드‧프레슬리 거버 인스타그램

그는 통증 완화 및 오피오이드 중독 치료에 사용되는 부프레노르핀(Buprenorphine) 1㎎을 하루 두 차례 복용 중이며, 벤조디아제핀계 약물은 공황발작 등의 상황에 따라 추가로 사용하고 있다고 말했다. 또한 “밤마다 악몽을 꾼다”며 보조 약물 복용이 늘어나고 있다고 덧붙였다.

거버는 “지금까지 15명의 정신과 의사를 만났지만, 명확한 장기 치료 계획이나 체계적인 약물 관리가 어려웠다”고 밝혔다. 그는 “나는 정해진 처방을 원하지만, 필요할 때 선택해서 약을 먹으라는 식의 처방의 반복”이라고 토로했다,

거버는 최근 겪은 여러 형태의 상실감을 현재 심리 상태의 이유로 언급했지만 구체적인 설명은 덧붙이지 않았다. 다만 지난 5월 가족이 키우던 반려견 ‘위짓(Widget)’이 사망한 사실이 알려진 바 있다.

그는 “현재 주변 사람들과 일정 거리를 두고 있다. 새로운 환경을 만들기 위해 시간을 갖고 있으며, 음주는 지난 7월 생일을 마지막으로 중단했다”고 덧붙였다. 이어 “비슷한 어려움을 겪는 사람들에게 도움이 되고 싶다”며 자신의 상태를 공개한 이유를 설명했다.

거버의 어머니인 크로포드는 1990년대를 대표하는 미국의 슈퍼모델로 패션계와 대중문화의 상징적 인물로 꼽힌다. 최근에는 사업가·방송인으로 활동 중이다.

