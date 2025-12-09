샤오미코리아, ‘15T Pro’에 티머니 공식 론칭…지원 모델 향후 확대

샤오미코리아는 9일 플래그십 스마트폰 ‘샤오미 15T Pro(Xiaomi 15T Pro)’에 모바일 교통 결제 서비스 ‘티머니’를 공식 론칭한다고 밝혔다. 샤오미코리아 제공

샤오미코리아는 9일 플래그십 스마트폰 ‘샤오미 15T Pro(Xiaomi 15T Pro)’에 모바일 교통 결제 서비스 ‘티머니’를 공식 론칭한다고 밝혔다.

대중교통은 물론 편의점과 카페 등 일상생활 전반에서 티머니로 간편하게 결제할 수 있어 샤오미 스마트폰 사용 편의성이 한층 강화됐다.

해당 모델 사용자는 실물 교통카드를 지참할 필요 없이 스마트폰만으로 버스와 지하철 등 대중교통을 간편하게 이용할 수 있다.

‘모바일티머니’ 애플리케이션을 내려받아 교통카드를 등록한 뒤, 스마트폰 뒷면을 교통 단말기에 가져다 대기만 하면 바로 결제가 이뤄진다.

앱을 실행하거나 화면을 활성화하지 않아도 바로 사용할 수 있다. 스마트폰 하나로 편의점, 카페 등 일상 가맹점에서도 티머니 교통카드를 활용하여 결제할 수 있다.

샤오미코리아는 향후 티머니 지원 모델을 차례대로 확대해 나가며, 한국 시장 특화 기능과 현지화된 사용자 경험을 지속적으로 확장할 계획이다.

샤오미코리아 관계자는 “모바일 결제 이용률이 높은 한국 소비자들을 위해 티머니 지원을 도입하게 됐다”며 “대중교통과 일상 결제를 더 빠르고 간편하게 이용할 수 있도록 지속적으로 사용자 경험을 강화해 나가겠다”고 말했다.

