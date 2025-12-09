‘20분간 심정지’ 김수용, –40%였던 주식 1년 만에 “수익 내고 끊었다”

유튜브 채널 '조동아리' 화면 캡처

코미디언 김수용이 올해 1년 간 주식으로 평생 잃었던 돈을 만회했다고 밝혔다.

지난 8일 유튜브 채널 조동아리에서 '이제 다시 시작하는 마음으로 못 마시는 술이지만 만취 느낌으로 달려봤습니다 | 모든 게 시청자 여러분의 응원 덕분입니다'라는 제목의 에피소드가 공개됐다.

이날 영상에서는 '조동아리'인 지석진, 김용만, 김수용이 1년 6개월의 방송 기간을 자축하며 게스트들과의 시간을 돌아봤다.

김용만은 "최고 민수씨 나왔을 때 얘기한 거 샀냐. 요즘 주식 쪽이 다 안 좋지 않냐"고 했다. 이에 지석진은 "작살났다. 대화를 못할 정도다"고 말했다.

김용만은 "주식 쪽은 정답이 없다"고 말했다. 지석진은 "주식을 평생 했지만 정말 모르겠다"고 했다. 김수용은 "좋다는 얘기가 나올 때 팔 때고, 폭락할 때가 살 때"라고 말했다.

지석진은 김수용을 향해 "얘 눈 밑이 하한가다. 근데 얘가 수익률이 제일 좋다. 손해를 안 본 거 아니냐"고 물었다. 이에 김수용은 "내 주식은 플러스"라고 했다.

김용만은 "이번에 우뚝 선 거냐"고 했고, 김수용은 "난 수익 나고 안 했다. 딱 끊었다"고 말했다.

그러면서 김수용은 "올해 1년 간 평생 손해본 걸 만회했다. -40%였던 게 1년만에 플러스가 됐다"고 했다.

한편 김수용은 지난달 13일 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠 촬영 중 의식을 잃고 쓰러졌다. 배우 임형준과 개그우먼 김숙이 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 도왔고, 구리 한양대병원 응급실로 이송됐다. 당시 위중한 상태였으나, 호흡과 의식을 회복해 중환자실로 옮겼다. 급성심근경색 진단을 받은 뒤 혈관확장시술을 마쳤고, 일주일 만인 같은 달 20일 퇴원했다.

