60대 노인, ‘조건 만남’ 나갔다가 폭행·강도 당해

뉴시스

조건 만남을 나갔던 50대 노인이 강도 피해를 당했다.

전북 전주덕진경찰서는 강도 혐의로 A 씨(20대) 등 4명을 긴급 체포해 조사 중이라고 9일 밝혔다.

이들은 지난 8일 오전 2시쯤 전북 전주시의 한 모텔에서 60대 남성 B씨를 폭행한 뒤 금품을 빼앗은 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 당시 B 씨는 채팅 앱을 통해 조건 만남을 제안받고 해당 모텔을 찾아왔다 변을 당했다.

일당은 B 씨가 문을 열고 방에 들어서는 순간 폭행을 가한 것으로 파악됐다.

A씨 등은 B 씨의 금품을 챙긴 뒤 오전 6시쯤 모텔을 떠나 도주했다.

B 씨는 A씨 일당이 자리를 떠난 직후 직접 경찰에 신고했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 6시간여 만에 A 씨 일당을 모두 검거했다.

경찰은 이들의 휴대전화 포렌식 등을 진행해 여죄와 함께 정확한 범죄 동기 등을 조사 중이다.

경찰은 A 씨 등 4명에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.

