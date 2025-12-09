bhc, ‘2025 한국프랜차이즈산업발전 유공’ 농림부장관상 수상

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 지난 5일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘2025 제26회 한국프랜차이즈산업발전 유공’ 시상식에서 농림축산식품부 장관상을 수상했다. 다이닝브랜즈그룹 제공

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 지난 5일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘2025 제26회 한국프랜차이즈산업발전 유공’ 시상식에서 농림축산식품부 장관상을 수상했다.

‘한국프랜차이즈산업발전 유공 포상’은 한국프랜차이즈산업협회와 산업통상자원부가 주최하는 행사로 프랜차이즈 산업의 일자리 창출과 국가 경제 발전에 기여하고, 윤리 경영 및 상생 협력에 앞장선 우수 기업을 발굴해 포상하는 국내 프랜차이즈 업계 최고 권위의 시상식이다.

bhc는 가맹점과의 다양한 상생 경영 활동 전개, 자율분쟁조정협의회 운영을 통한 갈등 해소와 협력 강화 등 가맹점 손익 개선을 위한 실질적인 노력을 기울인 성과를 높이 평가받았다.

bhc는 원자재 가격 급등 상황에서도 가맹점 공급가를 동결하거나 인상분을 본사가 감내하는 정책을 펼쳐왔고, 정기적인 간담회 등 가맹점과의 동반 성장을 최우선 가치로 삼아왔다.

자율분쟁조정협의회 등 상생 협력 전담 조직을 운영하며, 공정하고 투명한 가맹 사업 문화를 정착시키는 데에도 앞장섰다는 평가를 받았다.

송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표는 “업계 1위 브랜드로서 책임감을 가지고 가맹점과의 상생을 넘어 지역 사회와 국가 경제 발전에 기여하는 모범적인 프랜차이즈 기업이 되도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

