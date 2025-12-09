日, '일본판 CIA' 만든다…정보 담당 장관직 신설도 검토

일본 정부가 외교·안보 정보 수집·분석 활동 등을 담당하는 장관직을 이르면 내년에 신설하는 방안을 검토하고 있다고 산케이신문과 교도통신이 9일 보도했다.

보도에 따르면 현재는 기하라 미노루 관방장관이 정보 활동 분야를 담당하고 있으나, 관방장관은 정책 전반을 조율하고 있어서 정보 활동에 특화한 자리가 필요하다고 다카이치 사나에 내각은 판단했다.



정보 수집 활동 강화는 다카이치 총리의 간판 정책이다.



일본 정부는 정보 수집·분석 활동을 총괄할 조직인 '국가정보국'을 이르면 내년 7월께 신설하는 것도 검토하고 있다.



'일본판 중앙정보국(CIA)'으로도 평가받는 국가정보국은 내각정보조사실, 경찰청, 외무성, 공안조사청 등 각 기관이 모은 정보를 집약해 정리하는 업무를 맡게 된다. 각료들이 참여하는 '국가정보회의' 사무국 역할도 수행한다.



산케이는 일본 정부가 정보 담당 장관직 신설을 통해 부처 간 칸막이를 해소하고, 정보 관련 조직에서 불상사가 발생했을 경우 정치적 책임 소재를 명확히 하려 한다고 해설했다.



집권 자민당과 연립 여당 일본유신회는 지난 10월 연정 수립 당시 정보 수집 활동 강화와 관련해 국가정보국 창설, 스파이 방지법 제정, 대외정보청 신설 등에 합의했다.

