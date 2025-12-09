방탄소년단 정국, 롤링스톤 글로벌 프로젝트 첫 주자…韓·英·日 협업

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) 정국이 미국 음악 전문매체 '롤링스톤(Rolling Stone)'의 글로벌 프로젝트의 첫 주자로 발탁됐다.

9일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 롤링스톤은 최근 정국과 함께한 단독 표지 이미지를 공개했다.

이번 화보는 롤링스톤 역사상 처음으로 한국, 영국, 일본 3개국이 협업한 프로젝트다. 정국은 이 프로젝트의 첫 번째 주인공으로 선정돼 '글로벌 팝스타'의 위상을 떨쳤다.

정국은 한국, 영국, 일본 '롤링스톤'의 지면 표지를 장식했다. 내부에는 화보와 함께 그의 활동, 음악적 방향성, 비전을 담은 인터뷰가 실렸다.

특히 한국 솔로 가수가 '롤링스톤 UK' 표지 모델로 나선 것은 정국이 최초다. 그의 화보는 롤링스톤 미국, 프랑스, 인도, 필리핀, 중국의 디지털 커버로도 공개됐다. 총 8개 국가의 지면, 디지털 커버를 동시에 장식했다.

정국은 인터뷰에서 "지금은 새로운 도약의 시기다. 새로운 시도를 하면서 계속 진화하려 한다. 그래서 제 안의 다양한 모습을 보여주고 싶다. 흐름에 끌려가지 않고 흐름을 만드는 예술가이자 한계 없는 아티스트가 되고 싶다"고 말했다.

한편 최근 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 정국 이름으로 발표한 솔로곡의 누적 스트리밍 수가 100억 회를 돌파했다. 한국 솔로 가수 최초의 100억 스트리밍 달성이다. 또한 솔로 싱글 '세븐(Seven)(feat. Latto)'은 한국 가수 단일곡 최초 26억 누적 재생 수를 돌파했다.

