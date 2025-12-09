오너 일가 승진 속도 무섭다… 2세→4세 갈수록 회장까지 ‘급가속’

국내 100대 그룹에서 오너 일가의 세대가 내려갈수록 임원에서 회장 승진 기간이 짧아지고 회장 승진 평균 나이도 젊어지는 것으로 나타났다.

지난달 28일 이재용 삼성전자 회장이 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 이서현 삼성물산 사장과 함께 참석해 자리하고 있다. 뉴시스

9일 기업분석연구소 리더스인덱스가 자산 순위 100대 그룹 중 오너가 있는 66개 대기업 집단의 오너 일가 임원 233명을 조사한 결과, 오너 일가 경영인들이 임원 승진 후 회장에 오르기까지 평균 17년 11개월이 걸렸다.

세대가 내려갈수록 회장 승진이 기간은 더 짧아지는 경향을 보였다. 2세는 18년 5개월, 3세는 17년 11개월, 4세는 12년 7개월로 조사됐다.

회장 승진 나이를 살펴보면 2세대 평균 나이는 52.6세였으나, 3세대는 39.1세, 4세대는 46세로 2세대 대비 6.6년 앞당겨졌다.

오너 일가 2세 중 신창재(72) 교보생명 회장은 43세에 입사해 1년 11개월 만에 회장직에 올랐다. 입사에서 회장까지 가장 빠른 인물로 꼽혔다.

이어 김승연(73) 한화그룹 회장이 25세 입사 후 29세 회장이 됐으며, 최태원(65) SK그룹 회장은 7년 7개월, 유상덕(66) ST인터내셔널 회장은 8년 1개월 순이었다.

3세대 회장 가운데서는 정지선(53) 현대백화점 회장이 25세에 입사해 10년 11개월 만에 35세 회장이 되며 가장 빠르게 승진했다.

지난 3월 조원태 한진그룹 회장이 서울 강서구 대한항공 본사에서 열린 신규 CI 공개 기자간담회에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴시스

최윤범(50) 고려아연 회장은 32세 입사해 47세에 회장에 올랐고, 조원태(49) 한진그룹 회장 15년 11개월, 이재현(65) CJ 그룹 회장은 16년 9개월 순으로 파악됐다.

재계 5대 그룹(삼성·SK·현대차·LG·롯데)을 보면 선대 회장의 갑작스러운 유고로 승계한 최태원 SK그룹 회장과 구광모(47) LG그룹 회장(12년)을 제외하면 대부분 20년 이상 소요된 것으로 나타났다.

이재용(57) 삼성전자 회장은 23세에 입사해 54세 회장이 되기까지 31년 4개월이 걸렸으며, 정의선(55) 현대차그룹 회장은 24세 입사 후 50세에, 신동빈(70) 롯데그룹 회장은 33세에 입사해 56세에 회장이 됐다.

리더스인덱스는 “3·4세대의 경우 초임 임원에서 사장이나 부회장으로 승진할 때 2세대보다 시간이 더 걸렸다”며 “급변하는 경영 환경에 대응하기 위해 세대가 낮아질수록 현장 경험을 줄이고 일선에 뛰어드는 경향이 나타났다”고 분석했다.

