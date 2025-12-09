“구직이요? 경험 삼아 해보는 거지 큰 기대 안 해요” [수민이가 궁금해요]

10번 지원하면 2번 서류 통과
취업준비생 10명 중 6명이 구직을 의례적으로 하는 ‘소극적 구직’ 상태라는 조사 결과가 나왔다. 적극적으로 구직을 하지 못하게 된 이유로는 응답자 2명 중 1명이 ‘일자리 부족’ 을 꼽았다. 취업에 적극 나선 취업준비생들도 10번을 지원하면 2번 정도만 서류를 통과하는 것으로 조사됐다.
9일 한국경제인협회(한경협)가 지난 10∼11월 전국 4년제 대학의 4학년 재학생 및 졸업자(유예·예정 포함) 2492명을 대상으로 실시한 취업 인식도 조사 결과 구직을 하고 있다는 응답자의 60.5%는 소극적 구직자인 것으로 나타났다.
소극적 구직자 중에는 실질적 취업 준비나 계획 없이 채용 공고를 탐색하고 경험 삼아 지원하는 ‘의례적 구직자’가 32.2%로 가장 많았다. 구직 활동을 ‘거의 안 함’은 21.5%, ‘쉬고 있음’은 6.8%로 조사됐다.
구직에 소극적인 이유를 묻자 절반 이상(51.8%)은 ‘일자리가 부족해서’를 들었다. 이어 구직 활동을 해도 일자리를 구하지 못할 것 같아서(22%), 전공 또는 관심 분야의 일자리 부족(16.2%), 적합한 임금수준 등 근로조건을 갖춘 일자리 부족(13.6%) 등을 꼽았다. 나머지 37.5%는 ‘자신의 역량·기술·지식 부족에 따른 추가 준비가 필요해서’라고 응답했다.
응답자 10명 중 4명(37.1%)은 올해 대졸 신규 채용 시장이 ‘작년보다 어렵다’고 했다. 한경협이 지난해 실시한 조사에서 ‘작년보다 어렵다’고 응답한 비중(36.5%)보다 0.6%포인트 높아졌다. ‘작년보다 좋다’고 응답한 비중은 5.1%로 전년(3.2%) 대비 늘었다. 여전히 취업 시장에 대한 취업 준비생의 부정적 인식이 이어졌다.
적극적으로 구직 중이라는 취업 준비생들은 올해 평균 13.4회 입사 지원서를 내 서류전형에는 평균 2.6회 합격한 것으로 조사됐다. 평균 6.3회 입사 지원을 해 1.4회 합격한 것으로 나타난 지난해 조사보다 지원 횟수가 배 이상 늘었다. 서류 합격률은 평균 19.4%로 작년 조사된 합격률(22.2%)보다 2.8%포인트 낮았다.
응답자 10명 중 6명(62.6%)은 취업 준비기간이 6개월 넘게 걸릴 것으로 예상했다. 1년을 넘길 것 같다는 응답 비중은 32.5%(1∼2년 31.7%, 2년 이상 0.8%)였다.
응답자들은 청년 취업난 해소를 위한 정책 과제로 규제 완화 등 기업 고용 여건개선(29.9%)을 많이 꼽았다. 이어 진로지도 강화, 현장실습 지원 확대 등 일자리 미스매치 해소(18.1%), 인공지능(AI)·빅데이터 등 신산업·신기술 분야 직업훈련 기회 확대(14.9%) 등이 나왔다.
이상호 한경협 경제산업본부장은 “고환율·고물가, 통상질서 재편 등 대외 불확실성이 지속되는 가운데 국내 노동시장 규제까지 강화되면서 기업들의 신규 채용 여력이 줄어들고 있다”고 밝혔다.
한편 취업준비생들이 관심을 갖는 기업 10곳 중 8곳이 서울·경기 등 수도권 지역에 있는 것으로 조사됐다.
상위권 채용 플랫폼 진학사 캐치가 최근 5년(2020~2025년)간 구직자들이 기업 콘텐츠를 열람한 데이터를 분석한 결과를 공개했다. 캐치에 따르면 조회수 상위 500개 기업 가운데 수도권 기업 열람 비중은 75%로 나타났다. 나머지 25%는 수도권이 아닌 지역에 있는 기업이었다.
수도권에 이어 조회수가 높은 지역은 경상도로 12%를 차지했다. 이어 충청도 9%, 전라도 3%, 강원도 1% 순이었다. 경상도를 제외하면 모두 10% 미만에 그쳤다. 제주도는 0%로 사실상 관심 밖이었다.
