"10분만에 1500만원 사용"…전혜빈 신용카드 절도범 붙잡혔다

배우 전혜빈(42)이 인도네시아 발리에서 신용카드를 도난당한 가운데, 절도범이 붙잡혔다.

전혜빈은 8일 자신의 소셜미디어에 "발리에서 있었던 신용카드 절도범들을 검거했다는 소식을 들었다"며 현지 관련 언론 보도를 캡처해 게재했다.

전혜빈. 인스타그램 캡처

그는 "힘써주신 발리 경찰관님들께 존경과 감사를 드리며 아름다운 인도네시아 발리를 더욱 애정하게 됐다"고 전했다.

앞서 전혜빈은 지난 10월 발리에서 카드를 도난 당해서 1500만원 피해를 입었다고 밝혔다.

당시 카드를 잃어버린 지 불과 10분 만에 벌어진 일이라고 했다.

그러면서 발리 우붓 지역 지도를 캡처한 사진도 올린 그는 "조심하세요. 우붓 시내에 계신 여러분. 곧 여행하실 분들도"라고 덧붙였었다. 이후 전혜빈은 해당 건과 관련 현지 경찰 조사에 응했었다.

전혜빈은 아들의 생일과 자신의 '엄마 3주년'을 맞아 발리 우붓을 가족 여행하는 중에 이 같은 봉변을 당했다.

전혜빈은 2019년 2세 연상의 치과의사와 결혼했으며 슬하에 아들을 뒀다.

<뉴시스>

