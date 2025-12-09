“두꺼운 패딩 입고 나오세요”…출근길 영하권 강추위 [오늘날씨]

화요일인 9일은 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하권에 들어 춥겠다.
기상청은 이날 “내일까지 전국이 대체로 맑겠으나 오후부터 수도권과 강원도는 가끔 구름이 많겠다”고 예보했다.
특히 아침 기온은 남부지방을 중심으로 전날보다 5~7도 이상 낮아지겠고 전국 대부분 지역이 0도 이하(중부 내륙과 전북 동부, 경북내륙은 영하 5도 이하)가 되겠다.
아침 최저기온은 -8~2도, 낮 최고기온은 4~11도를 오르내리겠다.
주요 지역 아침 최저 기온은 △서울 -2도 △인천 -2도 △춘천 -7도 △강릉 0도 △대전 -4도 △대구 -1도 △전주 -2도 △광주 -1도 △부산 2도 △제주 6도다.
낮 최고 기온은 △서울 7도 △인천 7도 △춘천 6도 △강릉 10도 △대전 9도 △대구 9도 △전주 9도 △광주 10도 △부산 11도 △제주 12도로 예상된다.
기상청은 당분간 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고 바람이 강하게 불겠다고 예보했다.
미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예보됐다. 대부분 중서부 지역은 오전과 밤에 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 농도가 상승하겠으나 낮 동안 원활한 연직 확산으로 대기질이 대체로 청정할 것으로 예상된다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지