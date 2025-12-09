‘2025 한양 언론인상’ 수상자로 김기정 한국인터넷신문협회장·김호상 KT ENA 대표이사

김기정 한국인터넷신문협회장, 김호상 KT ENA 대표이사

한양대 언론정보대학원(원장 한동섭)과 총동문회(회장 이영만)는 ‘2025 자랑스러운 한양 언론인상’ 수상자로 김기정 한국인터넷신문협회장과 김호상 KT ENA 대표이사를 선정했다고 8일 밝혔다.

언론정보대학원 동문회 활동에 크게 기여한 박정찬 전 연합뉴스·연합뉴스TV 사장과 금교돈 전 조선교육문화미디어 대표는 공로상 수상자로 선정됐다.

김기정 회장은 국민일보 기자를 거쳐 쿠키뉴스 대표를 지냈으며, 한국온라인신문협회 회장을 역임했다. 현재 환경TV와 그린포스트경제 대표이사를 맡고 있다. 김호상 대표는 KBS에서 30여년간 예능PD로 활동하며 ‘비타민’, ‘개그콘서트’, ‘대한민국 어게인 나훈아’ 등을 연출 제작했으며 KBS 울산방송국장을 거쳐 2023년 KT ENA 대표이사로 옮겼다.

‘자랑스런 한양 언론인상’은 언론정보대학원 졸업생 중에서 각 분야에서 두드러진 활동으로 학교 명예를 높인 동문에게 매년 수여된다. 시상식은 9일 오후 7시 한양대 동문회관(서울 성동구 마조로) 6층 헤리티지 홀에서 열린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지