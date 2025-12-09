日 찾은 ITZY 채령·유나 근황 공개…"신칸센 타고 셀카"

인기 여자 걸그룹 '있지(ITZY)'의 멤버 채령과 유나가 일본에서 시간을 보내는 사진을 공개했다.

8일 허프포스트재팬은 채령과 유나가 전날 각자의 인스타그램 채널에 신칸센을 타는 모습을 올렸다고 전했다.

채령은 브라운색 니트 모자를 쓰고, 시나가와역에서 촬영한 사진을 올렸다. 신칸센에 탑승해서는 야키니쿠가 들어간 에키벤(기차역에서 판매하는 도시락)으로 보이는 도시락을 맛보고 있는 사진도 업로드했다.

유나는 역 플랫폼에서 신칸센을 뒤로 한 사진을 올렸다. 신칸센 안에서 다른 멤버 리아와 나란히 앉아 찍은 사진, 과일 샌드위치를 먹는 모습, 헬로키티 팔찌 시계를 착용한 사진도 업로드했다.

현지 누리꾼들은 "시나가와역에 있었던 사람은 운 좋겠다" "그 과일 샌드위치 맛있는 거잖아!" "일본에 와줘서 고마워!" 등의 반응을 보였다.

있지는 일본 정규 2집 앨범 'Collector'의 발매를 기념해 지난 6일 도쿄, 7일 오사카에서 릴리스 이벤트(앨범 발매 행사)를 진행했다.

