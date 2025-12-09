59세 미혼 이금희 "잠수이별 당해…이상형은 뷔"

방송인 이금희가 최악의 이별로 잠수 이별을 꼽았다.

이금희는 8일 방송한 채널A 예능프로그램 '절친 토큐멘터리-4인용 식탁'에 나와 연애에 관해 얘기했다.

박경림은 이금희에게 싱글 라이프가 만족스럽냐고 물었다. 이금희는 "만족하지 않을 리 없다"며 "결혼한 분들에게 너무 죄송한 게 책임질 게 많지 않나. 그래서 결혼 안 한 사람들은 나이 먹어도 확실히 애 같은 게 있다. 철이 안 든 거다"고 했다.

이금희는 또 "싱글 라이프가 좋고 깊이 외로움을 느낀 적이 단 한 번도 없는 것 같다"며 "나는 잠이 모든 걸 해결해 준다. 실연을 당해도 잠이 오고 배가 고프더라"고 말했다.

박경림은 이금희에게 최악의 이별이 뭐였냐고 물었다.

이금희는 "잠수 이별"이라고 답했다. 그는 "잠수 이별을 당해봤다. 당시 남자친구를 둘러싼 상황이 매우 안 좋았다. 감정 기복이 심했다. 그래서 나처럼 기복 없는 사람을 좋아했나보다"고 했다.

이금희는 전 남자친구를 언급하며 "나중에 미련이 남아서 연락이 오더라. 난 지나간 남자친구는 다시 돌아보지 않는다. 연락이 오면 시차를 두고 답장한다. 그래야 관계가 정리된다"고 말했다.

이금희는 이상형으로 잘생긴 남자를 꼽았다.

방탄소년단 뷔를 언급한 그는 "너무 죄송하다. 내가 너무 많이 언급해서 얼마나 불편하게나. 만나면 사과부터 하고 싶다"고 했다. 이금희는 1966년생이다.

