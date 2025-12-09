日아오모리현 앞바다서 규모 7.6 지진…3m 쓰나미 경보

일본 아오모리현 동쪽 앞바다에서 8일 밤 11시15분쯤 규모 7.6의 지진이 발생했다. 일본 기상청은 당초 규모 7.2의 지진이 발생했다고 밝혔지만 이후 규모 7.6으로 수정해 발표했다.

진원지는 아모모리현 동쪽 해상이며 진원 깊이는 약 50㎞로 알려졌다.

일본 기상청은 홋카이도와 도호쿠 지방의 태평양 연안에 최대 3m 높이의 쓰나미 경보를 발령했다. 해당 연안 지역의 주민과 어업 종사자들에게도 대피 지시가 전달됐다. 피해 규모는 아직 확인되지 않는다.

동시에 일본 당국은 아오모리현 롯카쇼 재처리 시설에 지진으로 인한 이상이 없는지를 점검하고 있다. 총리실 위기관리센터는 오후 11시16분 대응실 가동에 나섰다.

아오모리현과 바다를 끼고 있는 홋카이도 하코다테시에서도 진도 5강의 흔들림이 관측됐고 강도가 센 지진인 만큼 도쿄 등 수도권에서도 진도3의 흔들림이 느껴졌다. 일본 기상청은 오후 1시15분부터 기자회견을 개최할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지