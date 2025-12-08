李, 내달 다카이치 고향서 정상회담 검토

이재명 대통령이 다음 달 중순 다카이치 사나에 일본 총리의 고향인 일본 나라현 나라시를 방문해 정상회담을 진행하는 방안을 추진 중이다.

지난 11월 23일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열린 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)와 비공식 약식 회담 도중 손을 맞잡으며 활짝 웃고 있다. 요하네스버그=연합뉴스

여권에 따르면 이 대통령은 다음 달 13일부터 1박2일 일정으로 나라시를 방문할 가능성이 높은 것으로 전해졌다. 한·일 양국의 외교당국은 일정 조율을 위한 논의를 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 다음 달 정상회담이 성사될 경우 이 대통령 취임 이후 다섯 번째 한·일 정상회담이 된다.



나라현은 다카이치 총리의 출신 지역이자 지역구인 곳이다. 이 대통령은 지난 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 한·일 정상회담을 진행한 후 기자들과 만나 “셔틀 외교 정신에 따라 (다음에는) 제가 일본을 방문해야 하는데, 가능하면 나라현으로 가자고 (다카이치 총리에게) 말씀드렸다. 본인도 아주 흔쾌히 좋아하셨다”며 나라현을 방문하겠다는 의지를 드러낸 바 있다.

