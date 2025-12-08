‘쿠팡 사과문’ 공유했더니 광고 링크… 또 부실 대응

쿠팡의 대규모 고객 정보 유출 사건이 터진 지 9일이 지난 가운데 쿠팡 측의 부실 사후 대응이 이어지며 비판 여론이 고조되고 있다. 쿠팡 측이 ‘카드번호와 개인통관부호 등 민감 정보의 유출이나 2차 피해 사례가 없다’고 반복할 뿐, 진정성 있는 사과와 2차 피해 우려 최소화를 위한 실질적 조치, 보상안 마련 등에 소극적 태도를 보이면서다. 고객 안내문이 게시된 홈페이지 주소를 공유할 때조차 자사 제품을 홍보하는 제목이 뜨도록 해 “보안 관리 부실에 이어 위기 대응 시스템조차 없는 것이냐”는 성토가 쏟아지고 있다.

8일 서울 송파구 본사 모습과 재안내 문자 메시지 내용이 보이고 있다. 뉴시스

8일 업계에 따르면 쿠팡이 전날 공지한 고객 안내문 링크를 공유하면 ‘쿠팡이 추천하는 관련 혜택과 특가’라는 제목이 뜬다. 회사 측은 “기술적 처리 과정에서 생긴 문제여서 현재 수정 중”이라고 말했다.



쿠팡은 지난달 29일 첫 사과문 게시 당시 개인정보 ‘유출’ 대신 ‘노출’, ‘무단접근’이란 표현을 써 여론의 뭇매를 맞았다. 정부 지적에 따라 유출로 정정한 두 번째 사과문을 지난 7일 게시했으나 링크 제목이 광고성 문구로 표현되며 또다시 도마에 올랐다.



보상 문제에 대해서도 아직 내부 방침이 전해지지 않은 것으로 알려졌다. 당국 조사?수사가 마무리 수순에 접어들고 피해 규모가 집계돼야 구체적 논의가 이뤄질 전망이다. 그러나 대한민국 성인 대부분의 정보를 유출한 초유의 사태를 일으킨 만큼 큰 틀의 보상안이라도 마련해야 하는 것 아니냔 지적이 나온다.



한국소비자단체협의회는 이날 서울 송파구 쿠팡 본사를 찾아 “(쿠팡은) 시간 끌기식 대응을 중단하고 즉각적이고 근본적인 해결 조치에 나서야 한다”며 “계속해서 책임을 회피하거나 시간을 끌 경우 소비자단체소송, 자율적 분쟁조정, 회원 탈퇴, 불매운동 등 가능한 모든 대응 수단을 동원해 강력히 대응하겠다”고 경고했다.



경찰은 쿠팡 개인정보 유출 범행에 사용된 인터넷주소(IP)를 통해 피의자를 추적하고 있다. 경찰에 따르면 아직 쿠팡 개인정보 유출과 관련된 직접적인 2차 피해는 보고되지 않았다. 경찰은 유출된 정보를 활용한 직접적인 피해와 함께 이번 사건을 이용한 범죄 피해를 따로 분류해 모니터링하고 있다. 경찰청 관계자는 “국민이 불안감을 느끼기 때문에 (2차 피해 여부를) 매일 체크하고 있다”며 “피해가 발생하면 추가 피해를 방지하기 위해 국민들에 알릴 계획”이라고 말했다.

