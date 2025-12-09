LG디스플레이, 업계 첫 ‘車 사이버 보안’ 인증

LG디스플레이가 업계 최초로 차량용 디스플레이의 사이버 보안 인증을 획득했다. 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시대를 맞아 모빌리티도 해킹의 대상으로 지목되면서 LG디스플레이가 선제적 대응에 나섰다는 평가가 나온다.



LG디스플레이는 차량용 유기발광다이오드(OLED) 신제품에 대해 글로벌 안전과학 검증기업 UL솔루션즈로부터 ‘자동차 사이버보안 엔지니어링 국제표준’(ISO/SAE 21434)을 획득했다고 8일 밝혔다.



해당 표준은 자동차의 개발, 생산, 공급, 폐기 등 전 생애주기에 대해 사이버 공격 위험을 관리하고 대응하기 위한 프로세스를 갖췄는지 검증하는 제도다.



LG디스플레이는 “이번 인증을 통해 차량용 디스플레이 제품·기술 경쟁력은 물론, 안정적인 공급 능력과 사용자 안전을 위한 사이버 보안 역량을 인정받았다”고 말했다.



자동차 보안 인증의 필요성은 SDV 시대를 맞아 완성차 업체는 물론 부품 업계까지 확대되는 추세다. 특히 차량용 디스플레이는 차량용 소프트웨어와 운전자를 연결해주는 핵심 부품으로 보안 인증 중요성이 더욱 커지고 있다.



자동차 업계에선 이미 10년 전부터 사이버 보안 강화 움직임이 일었다. 2015년 미국에서 두 명의 해커가 고속도로를 달리는 지프 차량을 해킹하는 실험을 영상으로 촬영해 유튜브에 공개하면서 파장이 일었고, 이듬해에는 중국 복합 정보기술(IT) 기업 텐센트 산하 ‘킨 보안연구소’ 연구진이 미국 전기차 테슬라 모델S 차량을 해킹해 주행 중 트렁크를 열고 급제동까지 시키는 모습을 공개하기도 했다.



LG디스플레이는 사이버 보안 인증을 충족하는 차량용 OLED 신제품 개발 및 생산 체계를 차별점으로 내세워 글로벌 제품 수주 경쟁력을 한층 높이겠다는 구상이다. 권극상 LG디스플레이 오토(Auto)사업그룹장은 “차량용 프리미엄 디스플레이 시장 내 선두 위상을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

