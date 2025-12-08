[포토] 맑은 하늘 되찾은 서울

초미세먼지주의보 발령으로 하루종일 시야가 흐렸던 서울이 하루 만에 맑은 하늘을 찾았다. 8일 서울 용산구 국립중앙박물관을 찾은 한 가족이 계단에 올라 즐거운 시간을 가지고 있다. 허정호 선임기자

8일 서울 국립중앙박물관을 찾은 한 시민이 만세를 하며 기념촬영하고 있다. 허정호 선임기자

8일 서울 용산구 국립중앙박물관을 찾은 시민들. 허정호 선임기자

초미세먼지주의보 발령으로 하루종일 시야가 흐렸던 서울이 하루 만에 맑은 하늘을 찾았다. 8일 서울 남산을 찾은 관광객들이 푸른 하늘 아래 서울 시내를 구경하고 있다. 허정호 선임기자

8일 서울 남산을 찾은 관광객들이 기념촬영하고 있다. 허정호 선임기자

초미세먼지주의보 발령으로 하루종일 시야가 흐렸던 서울이 하루 만에 맑은 하늘을 찾았다. 8일 서울 용산구 국립중앙박물관과 남산을 찾아 푸른 하늘 아래 시민들 모습을 카메라에 담았다. 국립중앙박물관을 찾은 한 가족은 계단을 오르며 가위 바위 보 게임을 했고 남산을 찾은 관광객들은 서울 시내를 배경으로 사진을 찍는 등 즐거운 시간을 가졌다.

