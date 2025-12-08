‘허위사실 유포·금품 수수’ 대전경찰청, 21대 대선 선거사범 50명 송치

지난 6월 치러진 제21대 대통령 선거에서 금품을 수수하거나 허위사실 유포 등 선거법을 위반한 이들이 대거 송치됐다.

대전경찰청은 제21대 대선 선거사범 50명을 송치했다고 8일 밝혔다.

경찰은 공소시효 만료일인 이날 3일까지 선거 관련 103건, 129명을 단속해 이 중 32건, 50명을 불구속 송치하고 71건, 79명에 대해서는 불입건 종결처리했다.

수사대상자는 제20대 대선 47명 대비 174.5％ 늘었다.

범죄 유형을 보면 선거 벽보와 현수막 훼손이 83명으로 전체의 64.3％를 차지했다. 대전지역 선거 벽보·현수막 훼손 피의자는 제20대 대선 17명 대비 66명 늘어 388％ 급증했다.

금품 수수 13명, 선거 폭력 7명, 허위사실 유포 4명, 공무원 선거 관여 2명 등 5대 선거범죄 피의자는 26명(20.16％)으로 집계됐다.

경찰 관계자는 “내년 6월에 치르는 제9회 지방선거와 관련해서도 엄정 대응하겠다”고 말했다.

