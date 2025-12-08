부산교통공사, AI 기반 다중운집 인파사고 예방 체계 혁신

부산교통공사는 ‘인공지능(AI) 기반 다중운집 인파사고 예방 체계’를 구축한 혁신 사례로 2025 정부혁신 왕중왕전에서 행정안전부 장관상을 수상했다고 8일 밝혔다.

부산도시철도 2호선 광안역에 설치된 AI 기반 밀집인파 계수 및 경보 시스템. 부산교통공사 제공

정부혁신 왕중왕전은 정부혁신 우수사례를 발굴해 범정부적으로 공유·확산을 목표로 행정안전부에서 매년 진행한다. 올해는 △국민과 함께 만드는 참여·소통 혁신 △국민 삶을 바꾸는 민원 서비스 혁신 △성과를 창출하는 일하는 방식 혁신 등 3개 분야에서 우수사례를 선정했다.

부산교통공사는 AI 기반 다중운집 인파사고 예방 체계 구축 사례로 ‘일하는 방식 혁신 분야’에서 우수사례로 선정됐다. 그동안 직원들의 육안 감시와 정성적 판단에 의존하던 인파 관리를 과학적·체계적인 방식으로 개선했다. AI 기반 실시간 혼잡도 분석과 자동 경보 시스템을 구축하고 비상 상황 전파, 동선 분리 등 현장 조치를 자동 연계한 점에서 혁신성을 인정받았다.

부산교통공사가 개발한 AI 밀집인파 계수 프로그램

특히 다중운집 인파 사고 위험을 줄이기 위해 AI 군중 밀집도 감지 기술을 개발해 모니터링 시스템을 구축하고, 비상대응훈련까지 거쳐 현장 적용을 완비했다. 실제 부산불꽃축제 기간 광안역에서 관제센터와 현장이 연동되는 AI 기반 실시간 안전관리를 선보이며, 약 100만명의 인파가 몰린 가운데 안전사고 ‘0건’을 달성했다.

이병진 부산교통공사 사장은 “이번 AI 기반 안전 체계 구축으로 도시철도 운영 방식 수준을 한 단계 끌어올렸다”며 “과학적인 안전관리를 통해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 도시철도로 만들겠다”고 강조했다.

