김포공항, 공간 혁신 공모전 ‘우수상’ 수상

한국공항공사 김포공항이 공공부문 공간혁신 공모전에서 ‘우수상’을 받았다.



한국공항공사는 김포공항이 5일 충북 청주 오스코에서 열린 ‘2025년 공공부문 공간혁신 공모전’에서 행정안전부 장관상(우수상)을 수상했다고 8일 밝혔다.

5일 충북 청주 오스코에서 열린 2025년 공공부문 공간혁신 공모전 시상식에서 김상길 김포공항 건축시설부장(가운데)이 수상 후 직원들과 기념촬영을 하고 있다.

‘공공부문 공간혁신 공모전’은 행정안전부가 매년 주관하고 있으며 중앙행정기관, 지방자체단체, 공공기관을 대상으로 창의적이고 수평적인 업무환경과 기관문화 분위기를 조성하는 공간구조 혁신 우수사례를 선정한다.

공사는 직원 설문조사와 전문가 자문을 통해 △AI·디지털 부서 간 협업을 위한 업무공간△창의적인 아이디어 회의와 휴식이 가능한 숨 라운지△직원 간 소통을 잇는 사내카페 등 기존 공간을 새롭게 개선했다.

또 최근 인기를 끌고 있는 웰니스(웰빙+피트니스) 열풍을 반영한 헬스케어존을 사내카페에 설치해 직원들로부터 호응을 받았다.

박광호 김포공항장은 “기존 공간의 재해석을 통해 개선한 노력이 좋은 평가를 받은 것 같았다”며 “앞으로 여객 편의시설, 상업시설 등 공항 공간을 단계적으로 변화시켜 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지