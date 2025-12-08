상주에 내수면관상어비즈니스센터 문 열어… 산업육성 본격

경북도가 8일 상주에서 내수면관상어비즈니스센터 개소식을 갖고 관상어 산업 육성에 본격적으로 나선다.

내수면관상어비즈니스센터는 지자체 최초의 관상어 산업 전문 기관이다. 총사업비 190억원을 투입해 연면적 4538㎡, 지상 2층 규모로 건립했다. 창업지원실과 관상어 교육 및 연구시설, 전시홍보관 등을 갖췄다.

경북 상주에 들어선 내수면관상어비즈니스센터 조감도. 경북도 제공

센터는 올해부터 관상어 산업의 자생력 확보를 위한 현장 지원사업을 추진하고 내년부터는 도내 창업 희망자와 업체 3개소가 입주한다.

이들 업체는 사업 소재 발굴과 협업 프로그램 운영 등을 통해 관상어 산업 활성화를 위한 산업 기반을 구축한다. 여기에 기술개발과 품종 관리, 질병 대응 체계 마련, 국내외 판로개척 등 관상어 산업 현장의 요구가 높은 핵심 분야 중심으로 지원 범위를 확대한다.

도는 전문 인력 양성과 기술 교류 프로그램 운영, 산학연 협업 네트워크 구축 등을 바탕으로 생산과 유통, 교육, 관광을 연계해 관상어 산업 확대 구조를 확립한다.

양금희 도 경제부지사는 “센터 개소는 국내 관상어 산업이 한 단계 도약할 수 있는 중요한 출발점이 될 것”이라며 “앞으로도 현장 밀착형 기술 지원과 체계적인 산업 기반 확충을 통해 관상어 산업의 안정적인 성장을 지원하겠다”고 말했다.

