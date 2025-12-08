서울, 드디어 세계 여행지 TOP10… 파리·도쿄 옆자리 앉았다

K컬처 열풍이 서울 관광 순위를 끌어올렸다. 경복궁 전경. 게티이미지뱅크

서울이 전 세계 여행 도시 순위에서 처음으로 10위권에 진입했다.

8일 글로벌 데이터 분석 기업 유로모니터가 발표한 ‘2025 톱 100 여행지 인덱스’에서 서울은 지난해 12위에서 두 계단 뛰어올라 당당히 10위에 이름을 올렸다.

유로모니터는 “요즘 전 세계가 K컬처에 빠져 있다”며 “K뷰티·K팝 등 서울의 문화적 매력이 관광을 강하게 끌어올렸다”고 평가했다. 한국 드라마를 보다가 여행 일정을 짤 정도로 ‘콘텐츠-여행 직결’ 현상도 작용한 셈이다.

이번 순위는 △경제·비즈니스 △관광 퍼포먼스 △관광 정책과 매력도 △관광 인프라 △위생·안전성 △지속가능성 등 여섯 분야의 점수를 종합해 매긴다. 서울은 이 중 ‘관광 인프라’에서 7위, 위생·안전성 20위, 경제·비즈니스 21위, 관광 정책·매력도 24위를 기록하며 고르게 상위권을 차지했다.

TOP 5를 살펴보면 1위는 올해도 변함없이 파리가 차지했다. 파리가 벌써 5년째 왕좌를 지키고 있다. 뒤이어 마드리드, 도쿄, 로마, 밀라노 순. 뉴욕·암스테르담·바르셀로나·싱가포르가 6~9위를 채웠고, 그 바로 뒤에 서울이 착지했다.

다만 서울에도 ‘숙제’는 있다. 실제 방문객 수와 평균 체류 기간 등 관광 퍼포먼스는 31위에 머물렀고, 환경과 오버투어리즘 평가가 포함된 지속가능성은 76위로 상대적으로 낮았다.

즉 ‘오고 싶은 도시’는 됐지만 ‘머물고 싶은 도시’까지 가려면 조금 더 손봐야 할 부분이 있다는 의미다.

아시아 도시 중에서는 오사카(11위)와 타이베이(15위), 홍콩(17위), 교토(19위), 방콕(20위)이 서울 뒤를 잇거나 앞섰다. 국내에서는 부산이 56위에 올라 이름을 올렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지