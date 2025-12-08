산체스 시대 열렸다… PBA 2연속 우승으로 통산 3승

스페인 당구 3쿠션 전설 다니엘 산체스(웰컴저축은행)가 프로당구 PBA 2개 투어 연속 우승을 차지하며 전성시대를 활짝 열었다.

산체스는 7일 오후 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2025∼2026시즌 8차 투어 ‘하림 PBA-LPBA 챔피언십’ PBA 결승전에서 강동궁(SK렌터카)을 세트 점수 4-2(9-15 15-9 15-8 15-0 9-15 15-9)로 제압하고 정상에 올라 우승 상금 1억원을 받았다.

지난달 초 하이원리조트 챔피언십에 이어 2개 대회에서 연속 우승을 달성한 산체스는 통산 3승째와 함께 시즌 상금 1위(2억8150만원) 를 굳게 지켰고, 누적 상금 4억200만원으로 통산 상금 순위도 11위에서 6위로 올라 섰다. 2023∼2024시즌 PBA 무대에 데뷔한 산체스는 이번 시즌 8개 투어 중 절반인 4차례나 결승에 올라 그중 두 번 우승 트로피를 들어 올렸다. 반면 1년여 만에 통산 5번째 우승을 노렸던 강동궁은 준결승까지 2점대 애버리지로 맹활약했으나 산체스의 기세를 꺾지 못하고 준우승에 만족해야 했다.



승부처는 3세트와 4세트였다. 1세트를 9-15로 내준 산체스는 2세트를 4이닝 만에 15-9로 따내며 균형을 맞췄다. 이어 3세트 2이닝째 하이런 11점을 앞세워 15-8로 승리해 리드를 잡았고, 4세트에서는 단 2이닝 만에 15-0 완승을 거두며 승기를 굳혔다. 강동궁이 5세트를 따내며 추격했지만, 산체스는 6세트 초반 0-9 열세를 뒤집고 15-9로 경기를 마무리했다.



산체스는 경기 후 “PBA에 적응하고 있는 것 같고 지금의 경기력에 매우 만족한다”고 소감을 전했다.

