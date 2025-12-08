기안84, '파묘' 무속인에 충격 점괘…"내년 최악, 배신자 있어"

방송인 기안84가 무속인으로부터 내년 운세와 관련해 조언을 들었다.

8일 유튜브 채널 '인생84'에는 '전역한 박재정과 함께'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 기안84는 박재정과 만나 영화 '파묘' 속 김고은의 실제 모델로 알려진 무속인 고춘차와 그의 며느리이자 신딸인 무속인 이다영을 찾아가 내년 신년 사주를 봤다.

이다영은 기안84의 손을 보자마자 "기가 강한 사람"이라고 표현하며 "사주에 금전이 들어와도 금전으로 메워야 하고, 마음이 여려 퍼주고도 욕을 먹는 형국이다"라고 했다. 이어 "올해 운은 잘 넘어가지만 내년 해의 운이 너무나 안 좋다"며 "관제, 관청, 인간의 배신 수가 있다. 잘 다지고 넘어가라"고 조언을 건넸다.

이다영은 기안84에게 “윗대에서 쌓아온 공덕 덕에 과분하게 먹고사는 것”이라며 “최근 3년 운이 너무 빠르게 좋게 흘렀다. 돈이 막 들어오는 기운이지만, 내년엔 흐트러지고 크게 터진다. 지금 연예 활동을 이어가는 것도 용한 일”이라고 했다.

기안84는 “재능보다 과분하게 사랑을 받고 있다”며 담담히 받아들였다. 이다영은 돌아가신 아버지가 계속 도와주는 것이라고 설명했다.

기안84가 "과분한 사랑이 언제까지 갈까요"라고 묻자, 이다영은 "과분한 사람이 오히려 독이 되어 돌아오는 시기가 내년이다. 47세 대운으로 가는 길목이 인생 판도가 바뀔 수 있는 기운"이라고 했다.

또한 이다영은 "내년엔 사고날 운세라 운전도 안되고 오토바이도 안된다. 술도 줄여야한다"며 "오지랖에 너무 넓다. 내년에는 건강을 최우선으로 해야한다. 믿는 도끼에 발등을 찍힐 수도 있다"고 했다.

이후 고춘자 무속인도 직접 점을 보며 "어머니가 다니는 절에서 기안 씨를 위한 불을 엄청 밝히나 보다. 특히 내년엔 365일 불을 끄지 말라고 해라"고 조언했다. 또한 "배신자는 아주 가까운 사람"이라고 경고했다.

