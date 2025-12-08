서울만 올랐다…수도권 식는데 서울 상승거래 비중 확대 [부동산+]

지난 7일 서울 성동구 아파트 단지. 연합뉴스

뜨겁던 서울 아파트 거래 시장이 한풀 꺾였지만, 강남3구를 비롯한 고가의 아파트들은 여전히 신고가가 찍힌다. 11월 전국 상승거래 비중은 다소 낮아졌지만 서울은 오히려 더 올랐다. 지방도 산업·공급 환경에 따라 희비가 갈리며, “살 사람은 사고, 못 사는 사람은 더 멀어진” 이중 구조가 심화되는 모습이다.

8일 직방이 국토교통부 실거래가를 분석한 결과 2025년 11월 전국 아파트 매매 가운데 상승거래 비중은 45.3%로 집계됐다. 전월 46.6%에서 소폭 낮아지며 상승 우위는 유지됐지만 시장 열기는 확연히 한 단계 식었다. 보합거래는 14.1%, 하락거래는 40.7%를 차지했다.

수도권(서울·경기·인천)의 상승거래 비중은 10월 47.6%에서 11월 45.4%로 하락했다. 매수세가 한 박자 쉬어가는 분위기다. 보합 및 하락거래가 늘면서 전체적으로 관망심리가 짙어진 모습이다.

반면 서울은 상승거래 비중이 52.2%에서 54.1%로 올라 수도권에서 유일하게 상승 강도가 강화됐다. 정부 대책 이후 거래량 자체는 줄었지만 영등포·마포·동작 등 도심권을 중심으로 신고가 혹은 준신고가 거래가 이어지며 상승 흐름을 지탱한 것으로 분석된다.

강남3구(강남·서초·송파)는 상승 비중이 64.1%에서 60.7%로 3.4%p 낮아졌다. 규제 영향으로 매수세가 주춤했지만 여전히 전체 거래의 60% 이상이 상승 거래로 집계돼 고가 아파트 시장의 가격 방어력이 살아 있다는 평가다.

경기는 45.7%→44.2%로 더 떨어졌고 인천은 43.6%로 전월과 동일했다. 양 지역 모두 보합·하락 비중이 늘어 조정흐름이 뚜렷해졌다. 경기의 경우 일부 규제지역 지정 영향으로 심리가 위축된 가운데 비규제지역에서도 신중 매수 기조가 강화되고 있다.

지방 상승거래 비중은 45.2%로 전월(45.4%)과 거의 동일했다. 시장이 비교적 안정적 흐름을 유지하는 가운데 지역별 편차는 더 커지고 있다.

울산(49.2%), 전북(49.0%), 부산(47.5%), 대전(46.9%), 대구(45.7%) 순으로 상승 비중이 높았다. 울산은 조선업 회복 흐름이 주택시장에 반영되며 1121건 중 552건이 상승 거래로 잡혔다. 전북은 신규 분양 부족으로 기존 아파트 매매도 강세를 이어갔다. 1401건 중 687건이 이전 거래가보다 높은 가격에 체결됐다.

반면 중소도시나 외곽 지역은 매수세가 쉽게 살아나지 못하며 보합·하락 중심의 관망 흐름이 여전하다. 공급 여건과 산업 기반, 생활 인프라 수준에 따라 지역별 양극화가 심화되는 모습이다.

전국 거래량은 전반적으로 줄었지만 서울 도심과 강남권을 중심으로 현금 여력이 있는 매수자들이 간헐적으로 시장에 진입하며 개별 단지에서 신고가 거래가 이어지고 있다. 반면 매도자들은 호가를 크게 낮추지 않고 있어 거래가는 하방 경직성을 유지하고 있다.

8일 직방 김은선 랩장은 “11월 주택시장은 상승거래 비중이 다소 낮아졌지만 수도권 도심과 일부 지방 광역시는 여전히 탄력적인 반등 흐름을 보인 반면 외곽 지역과 중소도시는 관망세가 길어지고 있다”라며 “공급 부족, 산업 경기 회복, 생활·교통 인프라 등 지역 특성에 따라 시장 반응이 분명히 갈리는 ‘선택적 회복’ 구조가 지속될 것으로 전망된다”라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지