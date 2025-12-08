민주당 ‘정년연장 최종안’ 마련 예정…연내 입법 추진

게티이미지뱅크

더불어민주당이 정년을 65세로 높이는 법안을 올해 안에 발의하겠다는 목표로 논의를 서두르고 있다.

7일 민주당 정년연장특별위원회는 오는 9일 정년 연장 및 퇴직 후 재고용 관련 최종안을 마련할 예정이다.

위원회는 단계적 연장 방식의 세 가지 시나리오를 노사에 제시한 상태다.

특위는 앞선 2일 회의에서 △2028~ 2036년 2년 간격 1년씩 연장 △2029~2039년 2~3년 주기 1년씩 연장 △2029~41년 3년 간격 1년씩 연장 등 3가지 안을 노동계와 경영계에 제시했다.

한편 지난달 24~26일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 전국 유권자 1003명을 대상으로 한 전화 면접 방식의 전국지표조사(NBS)에서 응답자의 79%가 60세 정년을 65세로 늘리는 방안에 찬성했다.

정당 지지층과 세대 구분 없이 대체로 찬성 비율이 높게 나타났다. 연령별로도 60대(74%)와 30대(76%)·20대(77%)를 제외한 모든 연령대에서 80% 이상이 찬성 의견을 밝혔다.

다만 경영계는 인건비 부담을 이유로 신중론을 내세우고, 노동계는 민주당이 기존 약속했던 ‘2033년 65세 달성’에서 멀어졌다고 반발하고 있다.

한편 민주당은 청년 일자리 위축 우려를 반영해 정년연장특위 산하에 ‘청년 태스크포스(TF)’를 출범시켰다.

