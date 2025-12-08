자연분만 줄고 제왕절개 출산 ‘역대 최대’…원인은?

게티이미지뱅크

지난해 국내에서 제왕절개 수술로 출산한 산모가 자연분만 산모보다 배 이상 많은 것으로 나타났다.

원인 중 하나는 고령 산모의 증가다. 산모 나이가 많아질수록 자연분만이 어렵고, 조산 위험이 높아져 제왕절개 수술을 하는 경우가 많다는 게 산과 의사들의 설명이다.

7일 국민건강보험공단에 따르면, 지난해 국내 분만 건수(23만6919건) 가운데 제왕절개가 15만8544건, 자연분만이 7만8375건으로 집계됐다.

제왕절개 비율이 66.9%로, 신생아 3명 중 2명은 제왕절개로 태어난 셈이다.

2018년까지만 해도 자연분만이 제왕절개 출산보다 많았다. 하지만 2019년부터 역전되기 시작해 격차가 매년 커져 지난해에는 무려8만건 이상 차이가 난 것이다.

의료계에선 “산모들이 선호하는데다, 의료진도 사법 리스크를 피하기 위해 제왕절개를 택하는 경우도 늘었기 때문”이란 분석이 나온다.

일반적으로 자연분만이 제왕절개보다 분만 후 회복이 빠르고, 입원 기간도 짧다. 제왕절개는 수술(절개) 부위의 감염 위험 때문에 1주일가량 샤워를 못 하고, 감염이나 출혈 등 부작용 위험도 상대적으로 크다.

자연분만의 모성 사망률(출산 때문에 발생하는 여성 사망자 비율)은 10만명당 0.2명이지만, 제왕절개는 2.2명으로 11배나 높다. 그런데도 제왕절개를 선택하는 산모 비율은 갈수록 늘고 있는 것이다.

여기엔 산모의 고령화가 주 원인으로 꼽힌다. 지난해 여성의 평균 출산 연령은 33.7세로, 10년 전보다 1.66세 높아졌다.

최근엔 제왕절개로 출산하는 젊은 산모가 늘어난 것도 한몫했다. 건보공단의 수술 통계 연보를 보면, 지난해 20대 분만 4만328건 중 51%가 제왕절개로 집계됐다.

의료진 입장에서도 의료 사고에 대한 법적 부담을 최소화하기 위해 제왕절개를 선호한다는 지적이 나온다.

이러한 가운데 산후조리원 비용은 해마다 가파르게 오르면서 예비 부모들의 부담이 커지고 있다.

이날 보건복지부가 분석한 산후조리원 현황 자료에 따르면 2025년 상반기 기준 서울지역 산후조리원 일반실(2주 기준) 평균 가격은 490만 원으로 집계됐다.

이는 2023년 평균 420만 원보다 약 17% 인상된 수치로, 최근 3년간 해마다 평균 35만 원가량씩 오른 셈이다.

이에 온라인상에는 “둘째 출산은 조리원을 포기해야 할 판”이라는 하소연이 이어지고 있다.

이용 가격은 빠르게 오르지만 산후조리원 이용률은 오히려 꾸준히 증가하고 있다.

지난해 발표된 보건복지부 산후조리 실태조사에 따르면 산후조리원 이용 비율은 85.5%로, 2018년 75.1%, 2021년 81.2%에 이어 조사 때마다 상승했다.

전문가들은 저출산 여파로 산후조리원 수가 줄어든 상황에서 고급화 경쟁이 심화되며 가격이 빠르게 뛰고 있다고 분석한다.

특히 인기 산부인과와 연계된 산후조리원은 예약이 몰리면서 가격이 더 쉽게 오르는 구조라는 지적도 나온다.

특히 조리원 기본 비용 외에도 산후 관리 마사지 등 각종 추가 비용까지 더해지면서 실제 부담이 훨씬 큰 것으로 전해진다.

이재희 육아정책연구소 팀장은 “지자체가 우수 평가를 받은 산후조리원을 일정 부분 지원하되 가격 인상을 억제하는 방식의 관리가 현실적인 대안이 될 수 있다”고 말했다.

