30대 더 가난해졌다…“전·월세 급등, 고용 한파 직격탄”

경제 주축인 30대가 모든 연령대 가운데 유일하게 순자산이 감소한 것으로 나타났다. 부동산 전·월세 급등과 고용시장 한파 영향을 크게 받은 결과로 풀이된다.

서울 시내의 한 부동산중개업소에 월세 매물 안내문이 게시되어 있다. 뉴시스

8일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 지난해 전체 평균 자산은 5억6678만원으로 4.9% 증가했고, 29세 이하(1억5500만원, 3.9%), 40대(6억2714만원, 7.7%), 50대(6억6205만원, 7.7%), 60세 이상(6억95만원, 3.2%) 등 증가세를 보였다.

반면 30대는 유일하게 자산이 감소했다. 지난해 기준 30대 가구의 자산액은 3억5958만 원으로 전년 대비 0.6% 감소했다. 30대는 전년도 경상소득이 2.6% 늘었지만, 금융자산(-0.5%)과 실물자산(-0.7%)이 모두 감소했고, 저축액도 6989만 원으로 전년보다 1.3% 줄었다.

지난해 전체 평균 부채는 9534만원으로 전년보다 4.4% 증가했지만, 30대는 부채가 평균 1억898만 원 늘어 순자산(자산-부채)도 2억5060만 원으로 전년 대비 1.3% 감소했다. 다른 연령대는 순자산이 모두 증가했다.

재무건전성을 보여주는 자산 대비 부채 비율은 전체 평균 16.8%로 소폭 개선됐지만, 30대는 30.3%로 0.5%포인트(p) 상승하며 악화됐다. 40대도 22.8%로 0.3%p 올랐고, 50대는 16.7%, 60세 이상은 10.8%로 전년과 비슷한 수준을 유지했다.

30대 순자산 감소와 재무건전성 악화는 부동산 가격 급등과 이에 따른 전월세보증금 상승의 영향을 크게 받았다는 분석이다. 국가데이터처에 따르면, 지난해 서울 거주 30대(가구주 기준) 무주택 가구는 52만7729가구로 전년보다 1만7215가구 증가했다. 관련 통계가 작성된 2015년 이래 최대치다.

KB부동산에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 11월 기준 14억 8890만원으로 전년 대비 17.9% 올랐다. 18개월 연속 상승세다. 전국 평균 매매가 역시 5억5157만원으로 7.5% 올랐다.

매매가격이 치솟으면서 전세가격도 덩달아 올랐다. 서울 평균 전세 가격은 6억6146만 원, 전국은 3억1481만 원으로 각각 5.4%, 3.2% 상승했다.

국가데이터처 관계자는 “30대 부채는 담보대출 증가 영향”이라며 “금융자산과 실물자산이 모두 감소한 상황에서 부채 증가가 순자산 감소로 이어졌다. 부동산 가격 상승으로 전월세보증금 부담도 커졌다”고 설명했다.

