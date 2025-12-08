10·15 대책 이후 ‘스톱’…‘한강벨트’ 거래량 90% 줄었다

10·15 부동산 대책의 영향으로 서울 아파트 매매 시장이 위축된 가운데 특히 한강벨트 일대 아파트 거래량이 급감한 것으로 나타났다. 서울 전역이 토지거래허가구역(토허제)을 포함한 규제지역으로 묶이면서 대출 가능액이 줄고 전세를 끼고 매입하는 ‘갭투자’가 차단된 데 따른 것으로 분석된다.

서울 중구 남산에서 시내 아파트가 보이고 있다. 뉴시스

7일 서울부동산정보광장에 따르면 서울 아파트 매매거래량은 10월 8475건에서 11월 2350건으로 72.3% 감소했다. 아직 신고 기한이 한 달가량 남았지만, 신고기한을 채워도 11월 거래량은 10월의 절반 수준에 그칠 것으로 보인다.

자치구별로는 한강벨트 지역의 거래량 감소가 두드러졌다. 광진구 아파트 매매거래량이 10월 254건에서 11월 18건으로 92.9% 감소했고, 성동구는 같은 기간 370건에서 39건으로 89.5% 줄었다.

강동구(546건→58건) 89.4%, 마포구(412건→46건) 88.8% 등도 전월 대비 90% 가까이 거래량이 감소했다.

한강벨트 지역은 10·15 대책 직전 집값 상승률이 가장 높았던 곳이다. 특히 실거주 의무가 부여되는 토지거래허가구역 시행 직전 전세를 끼고 매수하는 갭투자 수요도 몰린 바 있다.

반면, 10·15 대책 이전부터 규제지역으로 묶여 있던 강남3구(강남·서초·송파)와 용산구 아파트 매매거래량은 다른 지역에 비해 감소폭이 작았다.

서초구 아파트 매매거래량은 10월 212건에서 11월 155건으로 26.9% 감소에 그쳤고, 강남구 역시 같은 기간 282건에서 199건으로 29.4% 감소했다. 용산구(114건→67건·41.2%)와 송파구(596건→335건·43.8%) 거래량 감소율도 40%대에 머물렀다.

한편, 12월에도 수도권 부동산 시장은 극심한 거래 절벽이 이어질 것으로 보인다. 초강력 대출규제로 주택담보대출(주담대) 한도가 줄어든 가운데 연말을 앞두고 가계대출 총량 관리에 나선 은행들이 주담대 신규 접수마저 중단하고 있어서다. 이에 따라 서울과 수도권 매매시장은 연말까지 수요 위축 경향이 크게 부각될 전망이다．

