내륙 곳곳 출근길 영하권 추위…동해안 산불 조심

(서울=뉴스1) 구윤성 기자 = 폭설 후 한파로 도로 곳곳이 얼어붙은 5일 오전 서울 청계광장 일대에서 시민들이 출근길 발걸음을 옮기고 있다. 2025.12.5/뉴스1

월요일인 8일 중부 내륙과 전북 동부, 경북 북부 내륙을 중심으로 아침 기온이 0도 이하(경기 북동부와 강원 내륙·산지 -5도 이하)로 떨어져 춥겠다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 2.9도, 인천 3.8도, 수원 2.4도, 춘천 0.5도, 강릉 7.3도, 청주 5.8도, 대전 5.2도, 전주 6.2도, 광주 8.6도, 제주 11.8도, 대구 8.5도, 부산 10.3도, 울산 10.3도, 창원 11.0도 등이다.



낮 기온은 4∼11도로 예년과 비슷하겠다.



경기 동부와 강원 내륙·산지는 밤사이 기온이 내려가면서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다.



중부 지방은 대체로 맑겠으나 남부 지방과 제주도는 구름이 많다가 오후부터 맑아지겠다.



건조특보가 내려진 강원 산지·동해안과 경북 북동 산지·동해안, 대구, 부산·울산·창원·김해 등 일부 경남권에는 메마른 날씨가 이어지겠다.



특히 강풍특보가 발효된 강원 산지·동해안과 경북 북부 동해안·북동 산지는 오전까지 바람이 순간 초속 20ｍ 이상(산지 초속 25ｍ 이상)으로 매우 강하게 불겠으니 산불을 포함한 화재 예방에 유의해야겠다.



미세먼지 농도는 청정한 북서 기류가 유입되며 전국이 '보통' 수준으로 예상된다. 다만 전날 유입된 국외 미세먼지의 영향으로 제주는 새벽까지, 영남권은 오전까지 '나쁨' 수준을 보이겠다.



바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼4.0ｍ, 서해 1.0∼2.5ｍ, 남해 0.5∼2.5ｍ로 예상된다.

<연합>

