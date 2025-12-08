"마스크 꼭 챙기세요"… 수도권 중심으로 전국에 초미세먼지주의보

수도권을 중심으로 전국적으로 초미세먼지주의보가 발령됐다.

한국환경공단은 7일 오후 10시를 기해 서울·경기·충남·전북 등에 초미세먼지주의보가 발령됐다고 밝혔다.

초미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 보이고 있는 7일 서울 강남 도심이 뿌옇게 보이고 있다. 이제원 선임기자

한국환경공단에 따르면 서울 지역 1시간 평균 초미세먼지 농도는 98㎍(마이크로그램)/㎥이다. 초미세먼지주의보는 시간 평균 초미세먼지 농도가 75㎍/㎥ 이상인 상태가 2시간 지속될 때 내려진다.

경기 전역도 초미세먼지주의보가 내려졌다. 세부 지역은 경기 중부 수원·부천·화성·안산·안양·시흥·광명·군포·오산·의왕·과천과 경기 동부 성남·남양주·광주·하남·구리·양평·가평, 경기 남부 용인·평택·이천·안성·여주가 해당하며, 경기 북부는 고양·파주·의정부·김포·양주·포천·동두천·연천 8개 시·군이다. 1시간 평균 초미세먼지 농도는 경기 중부가 89㎍/㎥, 경기 동부는 83㎍/㎥, 남부 77㎍/㎥이다. 경기 북부 1시간 평균 초미세먼지 농도는 87㎍/㎥이다.

이어 한국환경공단은 8일 0시를 기해 충남 북부 천안·아산·당진 3개 시에 초미세먼지주의보가 발령했으며 같은 시간을 기해 전북 서부 군산·정읍·김제·고창·부안 5개 시·군에 초미세먼지주의보가 발령했다고 전했다. 충남 북부는 1시간 평균 초미세먼지 농도가 76㎍/㎥이며 전북 서부는 1시간 평균 농도가 78㎍/㎥이다.

공기 중에 초미세먼지나 미세먼지 농도가 높아지면 노인·어린이·호흡기질환자·심혈관질환자는 실외 활동을 자제해야 한다. 초미세먼지는 머리카락 굵기의 30분의 1 정도로 작아 호흡기에서 걸러지지 않고 허파꽈리까지 그대로 침투해 미세먼지보다 인체에 해롭다. 성인도 마스크를 착용하는 편이 좋다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지