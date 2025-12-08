20분 심정지…김수용 전조증상 "담배맛 유독 써"

개그맨 김수용이 급성심근경색으로 쓰러졌을 때를 회상했다.

김수용은 7일 유튜브 채널 '조동아리' 선공개 영상에서 "그날 차를 직접 몰고 촬영장으로 왔다"며 "촬영 전 내가 늘 하는 일이 있지 않느냐. 그 날 따라 유독 담배 맛이 썼다. 거기까지 기억 나고, 그 뒤는 모른다"고 털어놨다.

개그맨 지석진은 "너 생일이 두 개지?"라고 물었고, 김수용은 "그렇다. (두 번째 생일은) 11월14일"이라고 답했다.

김용만은 "그날 기억이 생생하다. 일본에 있는데 갑자기 (김)숙이한테 '수용 오빠 쓰러졌다'고 전화가 왔다"며 "그 뒷얘기를 하자면, '심장이 안 뛴다, 안 뛴 지 20분 됐다'고 하더라. '호흡이 안 되는데 어떻게 살아 있느냐. 끝났다고 생각하는 거 아니야?' 싶었다"고 회상했다.

김수용은 지난달 13일 오후 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠 촬영 중 의식을 잃고 쓰러졌다. 배우 임형준과 개그우먼 김숙이 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 도왔고, 구리 한양대병원 응급실로 이송됐다. 당시 위중한 상태였으나, 호흡과 의식을 회복해 중환자실로 옮겼다. 급성심근경색 진단을 받은 뒤 혈관확장시술을 마쳤고, 일주일 만인 20일 퇴원했다.

김수용은 3일 유튜브 채널 '비보티비'와 전화 통화에서 "저승에 갔었다. 아직 T.O 명단에 없는데 '왜 왔느냐. 돌아가라'고 해 이승으로 돌아왔다"며 "컨디션은 괜찮고, 지금 산책하고 있다. 애연가였는데, 담배는 이제 안녕이다. 술, 담배, 햄버거, 콜라, 케이크, 구워 먹는 고기 등 안 먹을 거를 다 적어 놨다. 이렇게 웃을 수 있다는 것 자체로 감사하다. 죽었던 사람인데, 마음가짐과 가치관이 달라졌다. 담배도 관대했는데, 아예 안 피워야 한다. 다시 태어났다"고 했다.



