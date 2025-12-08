경기 ‘주 4.5일제’ 일·생활 두 토끼 잡다

경기 하남시의 보안검색장비업체 ㈜인씨스에서 근무하는 황희훈씨는 최근 아이와 함께하는 시간이 부쩍 늘었다. 월요일부터 목요일까지 오후 5시에 ‘칼퇴근’하고 금요일에는 오후 3시이면 회사 문을 나선다. 어린이집에 맡겨 놓은 아이와 함께 귀가하는 시간도 늘었다. 황씨뿐만이 아니다. 금요일 회식문화가 자연스럽게 사라지면서 운동이나 자격증 공부에 시간을 투자하는 직원도 늘었다. 이 회사가 올해 경기도의 ‘주 4.5일제 시범사업’에 참여하면서 생긴 변화다.



용인시의 식품·화장품 제조사 ㈜셀로맥스 사이언스의 사정도 비슷하다. 주 35시간제를 운영하며 시차 출퇴근제를 시행 중이다. 회사 관계자는 “직원 54명 가운데 3분의 2가 넘는 20·30대 청년층의 만족도가 특히 높다”며 “가족 간 친밀감이 높아졌다는 의견이 많았다”고 전했다.

7일 경기도에 따르면 전국 첫 주 4.5일제 시범사업에는 10월 말까지 모두 107개 기업(민간 106개, 공공 1개)이 참여해 3050명의 노동자가 실질적 혜택을 받고 있다. 이 제도는 조기 대선을 앞둔 지난 6월 ‘임금 삭감 없는’ 주 4.5일제 형태로 도입돼 줄어든 근로시간만큼 도가 임금을 지원하는 방식으로 운영된다.



회사마다 노사 합의를 거쳐 주 4.5일제, 주 35시간 또는 36시간 근무, 격주 4일제, 혼합형 가운데 하나를 택할 수 있다. 일·생활 균형과 건강한 일터 조성, 중소·중견기업의 채용 경쟁력 강화 및 인력난 해소에 무게를 뒀다.



대상은 도내 사업장이 있는 300인 미만 기업이다. 노동자 1인당 월 최대 26만원(주 5시간 단축 기준)의 임금 보전 장려금을 지원한다. 또 기업당 최대 2000만원 한도에서 업무 프로세스·공정 개선 컨설팅, 근태관리시스템 구축 등을 지원한다.



시범운용 직전에는 안팎의 우려가 적잖았다. 생산량이 떨어지거나 임금이 감소할 것이라는 걱정이었다. 이는 기우에 불과했다.



㈜인씨스에서 11년째 일해온 황씨는 “처음 3주 정도는 ‘진짜 (집에) 가도 되냐’며 다들 눈치를 봤다”며 “그런데 대표가 ‘어서들 가라’고 먼저 말하면 금요일 오후 2시50분쯤 자연스럽게 퇴근 준비를 한다”고 전했다. 그러면서 “근무시간이 줄었으니 정해진 시간 안에 일을 마쳐야 한다는 책임감이 생겨 오히려 일의 능률이 올랐다”고 덧붙였다. 이곳에선 ‘업무 집중 시간’이 따로 운영되기도 한다.



시범사업의 성과는 곳곳에서 회자되고 있다. 인재 유치와 조직 안정이 가장 큰 강점이다. 도 관계자는 “시범사업 이후 남양주의 한 건설사에선 10배가량, 놀이터 장비 제조업체에선 2배 이상 채용 경쟁률이 급증했다”며 “정보통신업체 근무자들은 단축 시간을 활용해 빅데이터 분석기사 자격증 등을 획득했고, 한 교육업체 종사자는 3개월 만에 11㎏ 감량에 성공했다”고 밝혔다. 이른바 ‘워라밸’을 우선시하는 구직자들의 발길을 끌면서 노동시장의 고질적 문제인 ‘대기업 편중 현상’(노동시장 이중구조)의 해법으로 주목받는 것이다.



앞서 김동연 지사는 지난 10월 시범사업 참여기업을 방문해 “주 4.5일제가 생산성과 워라밸 두 마리 토끼를 잡을 수 있다는 확신이 있다”며 “주 4.5일제를 정착시키고 이를 징검다리 삼아 주 4일제까지 갈 수 있는 시대가 올 것”이라고 내다봤다.

