위성락 "美 안보전략보고서 '북핵 언급' 없는 건 작성 방침 달라서"

위성락 국가안보실장은 미국 도널드 트럼프 2기 행정부가 최근 공개한 국가안보전략(NSS) 보고서에 북한 관련 내용이 없는 이유를 "작성의 기본 방침이 근본적으로 다르기 때문"이라고 밝혔다.



위 실장은 7일 용산 대통령실에서 가진 '이재명 정부 6개월 성과 보고 기자간담회'가 끝난 뒤 취재진에 이같이 설명했다.

위성락 국가안보실장이 7일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 정부 6개월 성과 간담회에서 발표하고 있다.연합뉴스

그는 "이번에는 '아메리카 퍼스트'(미국 우선주의)를 중심으로 기본 방침을 기술해, 구체적 지역 분쟁이나 주요 현안을 세부적으로 다루지 않은 것"이라며 "향후 하위 문서에서 다뤄질 것으로 생각된다"고 말했다.



이어 "이를 두고 미국이 북핵 문제 해결에 관심이 없다거나 미북 대화 재개에 관심이 없다고 볼 이유는 없어 보인다"며 "미북 대화 재개 여부는 전망하기 어렵고 긍정, 부정 가능성이 다 열려있다"고 언급했다.



앞서 미국 정부가 5일(현지시간) 공개한 보고서에 북한 문제가 한 차례도 등장하지 않자 외교가에서는 '미국이 북미 대화에 관심이 없다'는 해석과 '미국이 북한 비핵화 원칙을 완화할 가능성을 시사한 것'이라는 상반된 해석이 동시에 나왔다.



그러나 이는 보고서의 주안점이 과거와 달라진 데 기인한 것이어서 지금 단계에서 특별한 의미를 부여할 것은 아니라는 게 위 실장의 설명이다.



바이든 정부의 2022년 NSS에는 북한이 3차례, 2017년 트럼프 1기 행정부가 발표한 NSS에는 북한이 17차례 등장한 바 있다.



김현종 국가안보실 1차장은 간담회에서 관련 질문에 "한반도 관련된 사안을 포함해 미국의 전체적 전략을 심층적으로 분석하고 있다"고 답했다.

<연합>

