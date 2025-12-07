[단독] 요양보호사 10명 중 8명 “외국인 요양사 확대 반대” [심층기획-외국인 돌봄노동 시대]

요양보호사 10명 중 8명은 ‘외국인 요양보호사 확대’에 반대한다는 조사 결과가 나왔다.



7일 본지가 대한요양보호사협회를 통해 전국 요양보호사 127명을 대상으로 지난달 17∼ 26일 설문조사를 한 결과를 보면, 79.5%(101명)가 외국인 요양보호사 확대 정책에 반대한다고 답했다. 응답자 연령은 60대(53.1%), 50대(26.6%), 70대(13.13%), 40대(6.3%) 순, 경력은 1∼3년(31.1%), 5∼10년(21.1%), 1년 미만(20.3%) 등 순이었다. 반대 이유로는 ‘업무 및 소통 미숙 우려’(54.1%)가 가장 높았고, 그 외 ‘내국인 처우 악화’(33.3%), ‘내외국인 경쟁 심화’(7.2%) 순이었다.



반면 요양기관을 운영하는 원장·대표들은 외국인 요양보호사 확대를 반기는 분위기다. 그만큼 인력 공급 절벽에 내몰렸다는 분석이다.



본지가 한국노인장기요양기관협회를 통해 요양기관 운영자 348명을 대상으로 설문 조사한 결과 58.0%(202명)가 외국인 요양보호사 확대 정책에 ‘찬성한다’고 응답했다. 찬성 이유로는 ‘인력 공급 확대’가 91.7%로 대다수였다. 이어 ‘요양보호사 인력 다양성 확대’(5.3%), ‘내국인 요양보호사 처우 개선에 도움’(1.9%) 등이 뒤를 이었다.

원장들도 반대 이유로 ‘업무 및 소통 미숙’(71.6%)을 가장 우려했다. 낯선 문화와 언어적 문제로 소통에 차질을 빚어 돌봄 질이 떨어질 수밖에 없다는 것이다. 한 요양시설 원장은 “현장에서 기피하는 외국인 인력보다 내국인에 대한 처우 개선 등으로 필요 인력에 투자해야 한다”고 했다.



요양보호사 대상 조사에서 타인에게 이 일을 추천하냐는 질의에 10명 중 4명(41.4%)꼴로 추천 의향이 없다고 했다. 그 이유로는 ‘임금’(39.6%)이 가장 높았고, ‘근무환경’(25.0%), ‘환자와의 관계’(14.6%) 등이었다.



추천하겠다는 응답자 중에서도 그 이유는 긍정적이지 않은 경우가 있었다. 정년퇴직자라고 밝힌 한 응답자는 “놀자니 너무 젊어 요양보호사로 일하고는 있지만, 불합리한 일이 너무 많다”고 토로했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지