‘AI 메모리 최강자’ 입증 SK하이닉스

SK하이닉스가 세계반도체연맹(GSA)으로부터 ‘연 매출 10억달러 초과 부문 최우수 재무관리 반도체 기업상’과 ‘우수 아시아태평양 반도체 기업상’을 받으며 2관왕에 올랐다.



7일 SK하이닉스에 따르면, 지난 4일(현지시간) 미국 캘리포니아 샌타클래라에서 개최된 ‘GSA 어워즈 2025’에서 두 상을 받았다.



GSA는 반도체 업계 최고경영자(CEO) 네트워크 조직으로 25개국이 넘는 곳에서 250곳 이상의 기업 회원을 보유한 글로벌 반도체 기술 정보 공유 플랫폼이다. GSA 어워즈는 1996년부터 매년 개최된 반도체 산업 최고 권위의 시상식이다.



SK하이닉스가 최우수 재무관리 부문에서 수상한 것은 2017년에 이어 이번이 두 번째다. 최우수 재무관리상은 단순 매출 규모가 아닌 실질적인 재무관리 역량과 경영 효율성을 평가한다는 점에서 높은 권위를 인정받고 있다. SK하이닉스의 아시아태평양 반도체 기업 부문 수상은 처음이다.



SK하이닉스는 “불과 2년 전 예상치 못한 다운턴으로 업계 전반이 어려움을 겪었지만, 고대역폭메모리(HBM) 등 앞선 인공지능(AI) 메모리 기술력을 바탕으로 이를 가장 빠르게 극복하며 세계 최고 수준의 경영 성과를 인정받게 됐다”고 자평했다.



SK하이닉스는 2023년 7조원이 넘는 영업손실을 기록했지만, 올해 들어 분기마다 역대 최대 실적을 갈아치우고 있다. 올해 3분기 누적 영업이익은 28조원으로, 지난해 달성한 역대 최대 연간 영업이익인 23조원을 이미 뛰어넘었다.

