주담대 금리 급등세… 영끌족 ‘비상’

국내 시중은행들의 주택담보대출 금리가 한 달 만에 0.4%포인트 넘게 오르는 등 대출금리가 빠르게 상승하고 있다. ‘영끌’(영혼까지 끌어모아 대출)·‘빚투’(빚내서 투자) 차주들의 이자 상환 부담도 커질 전망이다.

금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행의 4일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.120∼6.200% 수준으로 집계됐다. 7일 서울 시내 한 은행 인근에 주택담보대출 관련 안내문이 놓여 있다. 연합뉴스

7일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행의 4일 기준 주담대 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.120∼6.200% 수준으로 집계됐다. 지난달 28일(연 4.020∼6.172%)과 비교하면 일주일 만에 하단이 0.100%포인트, 상단이 0.028%포인트 높아졌다. 지난 10월 말과 비교하면 약 한 달 만에 하단이 0.430%포인트(연 3.690%→4.120%)나 급등했다. 신용대출 금리(1등급·만기 1년)도 연 3.830∼5.310%에서 연 3.830∼5.507%로 상단이 일주일 만에 0.197%포인트 상승했다.



대출금리 상승은 우선 시장금리와 코픽스(COFIX) 금리 등 지표금리가 오른 영향이다. 금융투자협회에 따르면 5년 만기 은행채(무보증·AAA) 금리는 지난달 28일 3.429%에서 이달 5일 3.452%로 일주일 만에 0.023%포인트 올랐다. 코픽스도 신규 취급액 기준 8월 연 2.49%에서 9월 2.52%, 10월 2.57%로 두 달 연속 올랐다. 그만큼 은행의 자금 확보 비용이 커졌다는 의미다. 은행들이 가산금리까지 올리면서 대출 금리 상승 폭은 더 커지고 있다. 가산금리는 은행들이 업무원가·법적비용·위험 프리미엄 등을 반영해 임의로 붙이는 금리다. 한 은행 관계자는 “정기적인 조정 외에 최근 가계대출 총량 관리 차원에서 가산금리를 조절한 측면도 있다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지