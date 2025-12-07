[사설] ‘1인1표제’ 제동, 정 대표 리더십 돌아보는 계기 삼아야

민주당 중앙위원회의, 입장하는 정청래 대표 (서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 더불어민주당 정청래 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 제3차 중앙위원회의에 입장하고 있다. 2025.12.5 eastsea@yna.co.kr/2025-12-05 09:28:36/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

더불어민주당 정청래 대표가 ‘당원 주권 정당’ 기치 아래 추진한 ‘대의원-권리당원 1인1표제’에 제동이 걸렸다. 5일 당 중앙위원 대상 당헌 개정 투표에서 대의원 제도를 사실상 폐지하는 1인1표제의 도입과 더불어 지방선거에서 예비 후보가 5인 이상이면 권리당원만으로 경선을 진행하는 내용의 공천 룰 변경까지 예상과 달리 모두 부결됐다. 공천 룰 개정안은 찬성 297명(반대 76명), 1인1표제는 찬성 271명(반대 102명)으로 의결 정족수인 재적 과반(299명)에서 각각 2표·28표 부족했다. 그간 ‘정청래 룰’은 호남과 강성 당원의 목소리만 과다 대표될 수 있다는 반론이 만만치 않았는데, 정 대표는 리더십에 직격탄을 맞게 됐다.



정 대표는 이번 투표에 재적 위원 596명 중 40%에 가까운 223명이 참여하지 않은 점도 무겁게 받아들여야 할 것이다. 이들은 1인1표 도입 등엔 원칙적으로 찬성하면서도 절차나 방법 등에서 부작용을 최소화해야 할 정 대표 체제가 이런 노력을 등한시하자 기권을 통해 반감을 표한 것으로 풀이된다. 대의원보다 권리당원 지지가 강한 정 대표가 벌써 연임 욕심을 드러낸 게 아니냐는 비판도 나왔다. 지도부는 이에 당이 약세인 ‘전략 지역’에 가중치를 두는 등 보완책이 담긴 수정안을 부랴부랴 마련했으나 역부족으로 드러났다. 덩달아 당내 반발이 거의 없던 공천 룰 개정까지 불똥이 튀지 않았나.



민주당 조승래 사무총장은 어제 1인1표제 부결과 관련해 “특정 인물을 중심에 두고 편 가르기 하는 방식은 자제될 필요가 있다”고 지적했다. 이번 당헌 개정 부결이 정 대표 개인에 대한 비호감에서 비롯된 것으로 판단했다면 유감이다. 충분한 숙의 없이 일방통행식 행보를 보인 정 대표의 리더십이 문제 아닌가. 앞서 정 대표는 5일 부결 소식에 예정에 없던 기자간담회를 열고 “약속을 지킬 수 없게 돼 당원께 진심으로 사과드린다”며 1인1표 재추진 여지를 남겼다. 재추진에 앞서 특정 지역이나 강성층의 이해관계가 의사 결정에 지나치게 반영되지 않도록 걸러낼 방안부터 강구하고 구성원 의견도 충분히 들어야 할 것이다.



정 대표는 취임 후 4개월여간 속전속결로 당 안팎의 개혁정책을 처리하면서 ‘폭주’라는 지적까지 들었다. 과유불급의 우를 범하지 않았는지 스스로 뒤돌아보길 바란다. 당 밖으로 눈을 돌리면 당장 위헌 시비가 큰 사법개혁 입법도 이렇게 몰아붙일 일이 아니다.

