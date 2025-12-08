한파보다 무서운 빙판길… "어르신들 보폭은 좁게, 손은 주머니 밖으로" [건강+]

겨울은 낙상 사고가 빈번한 계절이다. 여러 겹의 옷을 껴입어 민첩성이 떨어지고 추운 날씨로 근육이 경직된 탓이다. 특히 노인과 폐경기 여성, 골다공증 환자는 가벼운 미끄러짐에도 고관절 골절로 이어져 심각한 후유증을 남길 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

폭설 후 한파로 도로 곳곳이 얼어붙은 지난 5일 서울 중구 충무로역 인근에서 시민들이 빙판길을 조심히 걷고 있다. 뉴시스

고령층은 가벼운 충격에도 골절이 쉽게 발생한다. 미끄러운 빙판길에 넘어지면서 손목이나 발목을 다칠 수 있고 심할 경우 고관절이나 척추에 골절을 입게 된다. 가장 조심해야 할 부위는 고관절이다. 우리 몸에서 가장 큰 관절인 대퇴(고관절) 부위는 골반뼈와 넓적다리뼈를 잇는 관절로 하반신 움직임에 중요한 역할을 수행한다.



이러한 고관절이 골절되면 체중을 견디지 못해 극심한 통증이 발생하고 서고, 걷는 것 등의 기본적인 활동이 어렵기 때문에 삶의 질이 크게 떨어지게 된다. 회복이 되더라도 한번 넘어진 노인들은 다시 넘어지는 것에 대한 두려움이 커져 외출을 기피하고 집에만 있게 돼 일상생활이 위축될 수 있다.



7일 국민건강보험공단에 따르면 고관절 골절 수술 환자의 1년 내 사망률은 14.7%, 2년 내 사망률은 24.3%다. 고관절 골절을 방치하게 되면 2년 내 사망률이 70%까지 올라간다. 이 때문에 작은 낙상사고라도 허리, 엉덩이 통증이나 절뚝거림 등의 증상이 있다면 하루빨리 병원을 찾는 것이 바람직하다.



김상민 고대구로병원 정형외과 교수는 “고관절은 한번 발생하면 여성 기준으로 2명 중 1명이 기동 능력과 독립성이 회복 불가능하다”고 말했다.



골절을 예방하기 위해서는 안전사고에 유의해야 한다. 겨울철 얼어붙은 빙판길을 걸을 때는 평소보다 걸음 속도와 폭을 10% 이상 줄이는 것이 안전하다. 주머니에 손을 넣고 걸으면 균형을 쉽게 잃고 낙상사고로 이어질 수 있어 주의해야 한다.

